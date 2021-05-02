Aile Arasında filmi oyuncuları kimler? Aile Arasında filmi konusu nedir? İşte Aile Arasında filminin oyuncu kadrosu ve konusu
Vizyona girdiği tarihte çok konuşulan Aile Arasında filmi beyaz perde ardından zaman televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Aile Arasında, Ozan Açıktan tarafından yönetilen ve senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı komedi türündeki Türk filmi iyi bir gişe elde etmişti. Peki, Aile Arasında filmi oyuncuları kimler? Aile Arasında filmi konusu nedir? İşte Aile Arasında filminin oyuncu kadrosu ve konusu
Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı 'Aile Arasında', eşi tarafından terk edilen bir adamın kız isteme için baba rolüne girmesi sonucu gelişen olayları konu ediniyor.
Gülse Birsel’in senaryosunu yazdığı, Ozan Açıktan’ın yönetmenliğinde çekilen, Engin Günaydın, Demet Evgar, Gülse Birsel, Devrim Yakut, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Fatih Artman, Su Kutlu, Deniz Hamzaoğlu, Ayta Sözeri, Devin Özgür Çınar, Ünal Yeter ve Arif Erkin gibi güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken aile komedisi “Aile Arasında” vizyona girdiği 2017'den bu yana adından söz ettirdi.
AİLE ARASINDA FİLMİNİN KONUSUNA DAİR DETAYLAR
21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır ve komşu olurlar. Solmaz’ın kızı Zeynep, Adanalı zengin bir ailenin oğluyla evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür...
AİLE ARASINDA FİLMİNİN KARAKTERLERİ
Engin Günaydın – Fikret “Fiko”
Demet Evgar – Solmaz
Erdal Özyağcılar – Haşmet Kurt
Devrim Yakut – Mükerrem Kurt
Fatih Artman – Emirhan Kurt
Şevket Çoruh – Necati “Neco” Balcılar
Gülse Birsel – Mihriban
Derya Karadaş – Leyla
Su Kutlu – Zeynep Balcılar
Ayta Sözeri – Behiye
Devin Özgür Çınar – Gülümser Kurt
Deniz Hamzaoğlu – Kahraman Kurt
Rıza Akın – Muharrem Aladağ
Arif Erkin – Dede
Erdal Cindoruk – Ruhi
Ünal Yeter – Okan