Aile Arasında filmi oyuncuları kimler? Aile Arasında filmi konusu nedir? İşte Aile Arasında filminin oyuncu kadrosu ve konusu

Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı 'Aile Arasında', eşi tarafından terk edilen bir adamın kız isteme için baba rolüne girmesi sonucu gelişen olayları konu ediniyor.

Gülse Birsel’in senaryosunu yazdığı, Ozan Açıktan’ın yönetmenliğinde çekilen, Engin Günaydın, Demet Evgar, Gülse Birsel, Devrim Yakut, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Fatih Artman, Su Kutlu, Deniz Hamzaoğlu, Ayta Sözeri, Devin Özgür Çınar, Ünal Yeter ve Arif Erkin gibi güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken aile komedisi “Aile Arasında” vizyona girdiği 2017'den bu yana adından söz ettirdi.

AİLE ARASINDA FİLMİNİN KONUSUNA DAİR DETAYLAR

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır ve komşu olurlar. Solmaz’ın kızı Zeynep, Adanalı zengin bir ailenin oğluyla evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür...

AİLE ARASINDA FİLMİNİN KARAKTERLERİ

Engin Günaydın – Fikret “Fiko”

Demet Evgar – Solmaz

Erdal Özyağcılar – Haşmet Kurt

Devrim Yakut – Mükerrem Kurt

Fatih Artman – Emirhan Kurt

Şevket Çoruh – Necati “Neco” Balcılar

Gülse Birsel – Mihriban

Derya Karadaş – Leyla

Su Kutlu – Zeynep Balcılar

Ayta Sözeri – Behiye

Devin Özgür Çınar – Gülümser Kurt

Deniz Hamzaoğlu – Kahraman Kurt

Rıza Akın – Muharrem Aladağ

Arif Erkin – Dede

Erdal Cindoruk – Ruhi

Ünal Yeter – Okan

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