Ahu Yağtu: Kötü kadın olmak eğlenceli

AHU Yağtu, İtalya’da yayımlanan kültür sanat ve yaşam tarzı dergisi Solo Sì Chi’ye röportaj verdi. “Kadın” dizisindeki performansıyla Avrupa’da geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu, “Pırıl karakteri izleyicileri ikiye böldü. Onu hikâyedeki rolü açısından nasıl tanımlarsınız?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Bence Pırıl tam zamanında ortaya çıkan bir tetikleyici karakter. Onun gelişiyle hikâye tamamen farklı bir yöne gitti. Gerçekten güçlü bir sürpriz oldu ve izleyiciler bunu çok sevdi. Çatışma her zaman işe yarar.”

‘ŞİMDİ NE YAPACAK?’

Yağtu, rolü nedeniyle ‘kötü kadın’ olarak görülmekten endişe edip etmediği sorusu üzerine “Aslında bu beni eğlendiriyor. Hem karakter olarak hem gerçek hayatta. Bu durum izleyicinin sürekli ‘Şimdi ne yapacak?’ diye merak etmesine neden oluyor” dedi. Set dışındaki hayatını da anlatan Ahu Yağtu, “Set dışında gerçek hayatımla yeniden bağlantı kurmaya çalışırım. Ailemle ve arkadaşlarımla vakit geçiririm. Spor yaparım, müzik dinlerim ve playlist hazırlarım. Oğlumla evde vakit geçirmek de bi çok rahatlatır" diye konuştu.

ANNELİK BENİ DEĞİŞTİRDİ

ESKİ eşi ünlü komedyen Cem Yılmaz’la evliliğinden Kemal adında bir oğlu bulunan Ahu Yağtu, anneliğin hayatında yarattığı dönüşümü şu sözlerle anlattı:



“Anne olmak beni derinden değiştirdi. Yeni bir kimlik kazandım ve hayata artık bambaşka bir yerden bakıyorum. Bu nedenle bir karakteri oynarken onun ailesini, çocuğunu ve hayattaki amacını anlamak benim için çok önemli.”