Ahu Yağtu: Bu sektörde kadına zulüm var

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AHU Yağtu, Alem dergisinin yeni sayısına röportaj verdi. Yağtu, Demi Moore’un başrol oynadığı, gençleşmek adına gizemli bir yönteme başvuran bir oyuncunun hikâyesini konu alan “Substance” filmi üzerinden kadınlara yönelik güzellik baskısını eleştirdi:

“Televizyon ve sinema sektöründe kadınlar üzerinde genel bir baskı olduğuna ben de inanıyorum. Genelde estetik kaygıların öne çıktığı bu baskıda çoğu noktada zulmediliyor kadınlara. Kadınların her daim genç, bakımlı ve belli bir bedende görünmesi gerektiğine dair süregelen kalıplaşmış bir algı oluşurken, erkekler için bu kalıplar yıkılabiliyor. Son derece hakkaniyetsiz bir durum.”



DÖNÜŞÜM SÜRECİNDEYİM



Bir senelik aranın ardından yeni bir dizi için setlere dönen ünlü oyuncu, “Şu sıralar nasıl bir dönemde, nasıl bir ruh hali içindesiniz?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

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“Bir senelik bir moladan sonra tekrar çalışmaya başladığım için çok mutluyum. İnsan çalışmaya alışkın olunca durduğunda bir şey üretmiyormuş gibi hissedebiliyor. O zaman da hobilere daha fazla zaman ayırabiliyorsunuz ve bu da ruhu besliyor. Etrafımdaki pek çok insanda olduğu gibi ben de bir değişim, dönüşüm süreci içindeyim. Bu bilinçli bir seçim olduğunda o dönemi daha sağlıklı geçiriyorsunuz; maruz kalmadan, eleyerek ve karar vererek. Dengede kalmaya özen gösterdiğim, duruşumu net bir şekilde ifade edebildiğim bir dönemdeyim. Kendime itiraflarımı sakınmadan, yüzleşerek ve kabul ederek yaşıyorum bu süreci.”

Kemal kimseye benzemiyor

Eski eşi Cem Yılmaz’la evliliğinden Kemal adında bir oğlu bulunan Ahu Yağtu, “anne olmak” hakkında konuştu:

“Annelik müthiş bir duygu, eşsiz bir kimlik. Bu şansı bana yaşattığı için Kemal’e müteşekkirim. Her zaman sorumluluk sahibi biriyimdir. Fakat anne olunca koruyup kollama, plan program yapma, hızlı ve doğru karar verme, hızlı hareket etme konularında oldukça geliştiğimi gözlemliyorum. Oğlumun da bana katkısı çok büyük elbette, ondan sonsuz şey öğreniyorum. Her yaşı farklı bir deneyim.”

Yağtu, “Kemal kime benziyor?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

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“Kemal şahsına münhasır bir çocuk, kimselere benzemiyor. Sanatla epey haşır neşir. Resim, müzik, dans, spor alanlarına ilgisi yüksek.”