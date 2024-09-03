Ahu Tuğba’nın cenazesi hakkında açıklama

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Yeşilçam’ın ünlü oyuncuları Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır ve Nuri Alço ile çok sayıda filmde rol alan, güzelliği ve oyunculuğuyla sinemanın bir dönemine damgasını vuran Ahu Tuğba, uzun süredir yaşamını sürdürdüğü Miami’de hayatını kaybetti. Bir süredir KOAH hastalığıyla mücadele eden 69 yaşındaki sanatçıyı, birlikte yaşadığı kızı Anjelik Calvin yatağında ölü buldu.

Miami’de hayatını kaybeden Ahu Tuğba’nın Türkiye’de defnedileceği öğrenildi. İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Türk Sineması, Yeşilçam'ın kıymetli yıldızlarından Ahu Tuğba'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktadır.

Sanat dünyamıza kattığı eşsiz değerler ve sinemamızda bıraktığı silinmez izlerle, Ahu Tuğba daima hatırlanacaktır.

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Bu büyük kayıp karşısında derin bir keder içerisindeyiz.

Amerika’daki uçuş prosedürlerinden kaynaklı, cenaze töreni tarihi henüz belirlenmemiş olup, bu konuda duyuru daha sonra yapılacaktır.

Bilgimiz dışında yapılan yanlış tarih bilgilendirme ve duyurulara itibar edilmemesi rica olunur.

Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyor, bu zor günlerinde yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz.

SİNEGED olarak, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Ahu Tuğba'nın hatırasını daima yaşatacağımızı vurgulamak isteriz."