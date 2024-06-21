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Ahu Tuğba KOAH ile mücadele ediyor

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#Ahu Tuğba#Yeşilçam#Koah
Ahu Tuğba KOAH ile mücadele ediyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 07:58

AMERİKA’da trafik kazası geçiren ve 3 hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra mayıs ayında taburcu olduğu öne sürülen Ahu Tuğba yine hastanelik oldu.

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Onur Akay, yakın dostu Ahu Tuğba’nın KOAH rahatsızlığıyla mücadele ettiğini duyurdu. Akay Instagram’da şu açıklamayı yaptı:

“Canım dostum Ahu Tuğba, çok uzun bir süredir kısa adı ‘KOAH’ olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ile mücadele ediyor. Kızı yakın dostum Anjelik, bana yıllar önce bu rahatsızlığını anlatmıştı ama ‘Onur abiciğim bu aramızda kalsın’ dediği için yazmamıştım. Hava yollarının daralması sonucu rahat ve sağlıklı bir şekilde nefes almayı engelleyen bir akciğer hastalığı ile mücadele eden Ahu ablam, Amerika’da hastanede maskelerle yatıyor. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin.”

 

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#Ahu Tuğba#Yeşilçam#Koah

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