Ahsen Gürzap: Can'ın vefatı ani oldu ve ağır geldi

Haberin Devamı

Arsen Gürzap, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programında soruları yanıtladı. 2023 yılında eski eşi Can Gürzap’ı kaybeden Arsen Gürzap, yaşadıklarını da ilk kez Taylan’a anlattı.

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Can Bey’i kaybettiğin zaman nasıl baş ettin?” sorusunda Arsen Gürzap, vefatın ardından ilk günleri hatırlamadığını açıkladı:

“Dostluktu bizimkisi. İlk zamanlar, bazı günleri hiç hatırlamıyorum. Öyle olacağını hiç düşünmezdim. birinci ikinci üçüncü gün mesela, ‘yanına geldim’ diyorlar ama yok, hatırlamıyorum. Hiç öyle olacağımı düşünmezdim. Ağır geldi ve çok ani oldu. Vefatı beklenen bazı durumlar oluyor ya, onlar da çok zor ama; bu öyle de değil. Gerçekten zor oldu. Fotoğraflarını koydum birtakım yerlere, önceleri resme bakamıyorsun, koy ve bak dedim, devam etmek için. Anma günü için yaptığımız hazırlık da direncimizi artırdı. Ölüm, çok gerçekçi bir şey olmasına rağmen, kayıp çok zor.”