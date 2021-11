Ahsen Eroğlu: Kadınlar estetik bir bakış da sunuyor

Haberin Devamı

◊ Bu yıl Pantene Yıldızı Parlayanlar’dan biri oldunuz. Geçmiş yıllarda kazananları ve onların geldiği noktaları da biliyoruz. Bu ödülün kariyerinizi nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?

- Uzun yıllardır var olan bir ödül töreninin içinde böyle bir sıfatla bulunuyor olmak benim için çok kıymetli. Çünkü tanıdığınız, tanımadığınız bütün sanatçılar, bu sektörün içinde olan insanlarla bir arada değerlendiriliyorsunuz, ödülden ziyade beni ilgilendiren kısmı bu. O kıymetli insanların arasında sizin adınız da yer alıyor.

“Evet, ben galiba doğru bir iş yapıyorum ve de doğru yönde yol alıyorum” dedirtiyor. Şu an güzel bir şey yaşıyorum, bunun tadını çıkartmaya çalışıyorum. Kariyerimi nasıl etkileyeceğini sanırım şimdiden düşünmek istemiyorum. Ama olumlu etkileri olacağına çok eminim. Ve bunu yaşamak için sabırsızlıkla bekliyorum.

◊ Haberi aldığınızda nasıl hissettiniz?

- Haberi aldığımda çok şaşırdım. Çünkü hiç beklemiyordum. Yaptığım son proje sebebiyle aday gösterilme durumu olur mu diye düşünmüştüm. Çünkü dizimizin takipçileri, diziyi izleyen kitle sürekli Twitter’da bunu konuşuyordu. Hiç beklemediğim bir zaman diliminde bu haberi aldım, o yüzden çok şaşırdım.

◊ Reklam çekimlerinde Cemre Baysel ve Melis Sezen birlikteydiniz. İlk kez mi tanıştınız?

- Cemre’yle daha önce başka projelerde denk gelmiştik aslında. Aynı işte çalışmadık ama yeni projelerimiz başlamadan önce bir araya geldiğimiz tanışma günlerinden birbirimizi hatırlıyoruz. Melis’le daha önce hiç tanışmamıştık. Onu yaptığı projelerden biliyordum. Melis’le ilk kez tanıştım.

◊ Tören için hazırlıklara başladınız mı? Pantene Yıldızı Parlayanlar’dan biri olarak gecede elbet saçlarınız da çok konuşulacak. Nasıl bir saç bakım rutini uyguluyorsunuz?

- Saçlarıma aşırı şampuan kullanmıyorum. Şampuanla bir kere saçlarımı yıkıyorum. Her duşta şampuandan sonra Pantene Onarıcı ve Koruyucu Bakım Kremi’nin Pro-V etkisiyle saçlarımı güçlendiriyorum yoksa buklelerimin şekli bozulabiliyor.

Duş sonrası son dokunuşu da görüntüsüne ve hareketine bayıldığım belirgin ve dolgun bukleler için özel tasarlanan Pantene Belirgin Bukleler 7/24 Saç Bakım Kremi ile yapıyorum. Buklelerimin en güzel halinde olmasının kendimi güzel ve güçlü hissetmemde çok büyük bir motivasyon olduğunu düşünüyorum.

Hazırlıklara tabii ki başladık. Tiyatro çalışmalarım yüzünden de biraz yavaş ilerledi. Şimdilerde daha hızlanacak gibi gözüküyor.



- Bence güç içten gelen bir duygu, enerji. Kendinizi sevmekle, kendinizle barışık olmak ve de kendinize güvenmekle başlar güç. Ve siz bunu hissettiğinizde çevrenizdekilere de yansıyor. Bir kadının saçlarının, yüzünün güzelliğinden bahsettiğimizde ya da tam tersi bir erkeğin... Aslında bu şekilde fiziksel kodlarla birlikte asıl güzellik ve de güç içten gelen enerjiden kaynaklı oluyor. Pantene Altın Kelebek ve de Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde layık görüldüğüm “Genç Cadı” ödülleriyle kendimi ayrıca daha güçlü hissediyorum. Şimdiden Pantene Altın Kelebek gecesi sahnede bu şekilde yer almak için çok heyecanlıyım. O gece sahneye güçlü saçlarımla özgüvenli bir şekilde çıkacağım.

◊ “Menajerimi Ara” dizisindeki Dicle karakteri nasıl bir yolculuktu sizin için?

- Dicle bugüne dek yaptığım projeler arasında en uzun soluklu, en fazla bir arada kaldığım karakterlerden birisiydi. Kendisini çok iyi tanıyorum. Her yerde söylediğim gibi Dicle benim göz bebeğimdi. Bu yüzden bu yolculuğu Dicle gibi bir karakterle sürdürüyor olmak hem benim açımdan öğretici oldu hem kendimi sorgulamama yardımcı oldu.

Bu yolculuğun sonunda kazançlı çıktım. Çünkü her açıdan o kadar kıymetli insanlarla çalıştım ki... Bir sürü şey öğrendim. Güzel bir serüvendi. Mutluyum.

◊ Kadın yazar ve kadın yönetmenlerin artması oyuncuları nasıl etkiliyor?

- Umarım artık hayatımızda “Oh be kadın yönetmen” sevincini bir lüks olarak görmediğimiz ya da “A kadın yazar yazmış” şaşkınlığını yaşamadığımız bir döneme gireriz. Bunu da ayırmadığımız zaman eşitlikçi bir dünya olacak.

Kadın yazar ve yönetmenler çok başarılı işlere imza atıyor. Ayrıca şunu söylemem gerekiyor ki kadınların olduğu yerde estetik vardır. Estetik bakış açısı, düşünce her projenin içine yansıyor. Ama bu asla kadınların bu şekilde hissettiğini düşündürmesin. Sırf kadın dokunuşuyla olabilecek bir şey değil tabii ki. Ben de şu an yeni oyunum “Ağaçtaki Kız” özelinde çok güçlü iki kadınla çalışıyorum: İlksen Başarır ve Şebnem İşigüzel. Onlarla bir dünya kurabilmek ve heyecanlanmak çok keyifli.

◊ Kariyerlerine yeni başlayan oyuncular için ne önerilerde bulunmak istersiniz?

- Kesinlikle bu işin okulunu okumalarını tavsiye ediyorum. Sonrasında sektöre girdikleri zaman “Bunu bilmiyorum, şunu bilmiyorum” gibi engellerle karşılaşmaları onları geri götürecek ve zamanlarından çalacak bir durum. Eğer ben biraz zamanı geri almış olsaydım konservatuar okurdum.

Bu dünyanın içinde bir anda kendilerini bulup kaybetmemeleri için acele etmeden, yavaş yavaş adımlarla bilgi birikimlerini artırarak, gündemi takip ederek, okuyarak, insanlarla bir araya gelerek kendilerine bir zemin oluşturmalarını tavsiye ederdim.

◊ Yeni projeleriniz var mı yakın zamanda?

- “Ağaçtaki Kız”ın provaları son sürat devam ediyor. Pantene Altın Kelebek gecesinin hemen ardından prömiyerimiz olacak. İlk tiyatro oyunum. Tabii ki görüştüğümüz, düşündüğümüz başka projeler var.

Büyük sözler etmeyi sevmiyorum. Ama gerçekten hem sporda hem resim sanatında hem de oyunculukta ilerlemeyi istiyorum. Hayal kurduğum her alanda durmadan ilerlemek istiyorum.

◊ Canan Ergüder ile birbiriniz çok seviyorsunuz. İlişkiniz dizi sonrası nasıl seyrediyor?

- Canan’ı tanıdığım için kendimi o kadar şanslı hissediyorum ki... Onu çok seviyorum, başka bir bağ oldu aramızda. Kendisinin içindeki çocuğu o kadar çok seviyorum ki... Zaten bunları daha önce uzun uzun anlatmıştım. Biz hala görüşüyoruz, fikir danışıyoruz birbirimize. Çok şanslıyım ki hem proje esnasında hem de sonrasında bu denli kıymetli bir insanla pek çok paylaşım yaptık. Uzun uzun oturup sohbetler ettik, kendimizi anlattık birbirimize ve birbirimiz için çok iyi dinleyiciler olduk. Bu ilişkinin hiç bozulmayacağını biliyorum. Bugün konuşmasak 10 yıl sonra kaldığımız yerden devam edeceğimizi bildiğimiz arkadaşlıklar çok önemli. Canan da öyle biri benim için.