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Ahmet Yiğit kimdir, nereli?
Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Ahmet Yiğit, müzik kariyerinin yanı sıra katıldığı programlarla da gündeme geliyor. Ahmet Yiğit en son 2019 yılında "Gönlümdeki Türküler" albümünü çıkarmıştı. Peki, Ahmet Yiğit kimdir, nereli?
Aslen Erzincanlı olan Ahmet Yiğit, eğitimini Tercan Lisesi'de tamamladı. Türk Halk Müziğinin Erzincanlı usta ve ünlü sanatçılarından olan Ahmet Yiğit, 1996 yılından bu yana Bestem Türkü Evi’nde solist olarak kariyerini sürdürüyor.
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