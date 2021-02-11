Ahmet Yiğit kimdir, nereli?

Aslen Erzincanlı olan Ahmet Yiğit, eğitimini Tercan Lisesi'de tamamladı. Türk Halk Müziğinin Erzincanlı usta ve ünlü sanatçılarından olan Ahmet Yiğit, 1996 yılından bu yana Bestem Türkü Evi’nde solist olarak kariyerini sürdürüyor.