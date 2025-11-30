Ahmet Uluçay ölüm yıl dönümünde anılıyor

Haberin Devamı

Kendine has anlatım diliyle hafızalara kazınan Uluçay, yaşamı boyunca sinemaya duyduğu tutkuyu imkânsızlıkların içinden büyük bir yaratıcılıkla var etmeyi başardı. 30 Kasım, bu üretken ve hayalperest sanatçının vefatının yıl dönümü olarak her yıl onun sinema aşkını, naifliğini ve yenilikçi bakış açısını yeniden anımsatıyor.



TEPECİK KÖYÜ'NDE BAŞLAYAN BİR HİKÂYE



Kütahya'nın Tepecik Köyü'nde başlayan yaşamında sinema, Uluçay için yalnızca bir sanat değil; hayal kurmanın, imkân yaratmanın ve çocuk kalmanın bir yoluydu. Kısıtlı teknik olanaklarla çektiği kısa filmlerle ulusal ve uluslararası festivallerde büyük ilgi gören Uluçay, yarattığı masalsı dünyayla Türkiye sinemasını bambaşka bir noktaya taşımayı başardı.