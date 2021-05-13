Ahmet Selçuk İlkan kimdir, kaç yaşında? İşte Ahmet Selçuk İlkan hakkında bilgiler

Ahmet Selçuk İlkan 1955 yılında Adana'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Lise yıllarında yazdığı şiirleri çeşitli sanat dergilerinde yayımlanmış ve büyük beğeni toplamıştır. 1975 yılında Hayat Dergisinin Aşk konulu şiir yarışmasında yazmış olduğu şiiriyle ilk birincilik ödülünü kazanmıştır. 1973 yılında yüksek öğrenimini tamamlamak üzere Berlin'e gitmiş ve Berlin Üniversitesinde Mimarlık eğitimi almaya başlamıştır. Bir süre sonra Mimarlık eğitimini yarım bırakarak Türkiye'ye dönmüş ve söz yazarı olmaya karar vermiştir.

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