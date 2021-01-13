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Televizyon
Haber Giriş: 13.01.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

Ahmet Rasim Küçükusta kimdir? Konuk olduğu programlarla tanınıyor

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Ahmet Rasim Küçükusta kimdir? Konuk olduğu programlarla tanınıyor
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Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, konuk olduğu programlarda yaptığı açıklamalar ve verdiği bilgilerle tanınıyor. Ahmet Rasim Küçükust 2008 tarihinde emekli olarak üniversiteden ayrılmış olup özel muayenehanesinde çalışmakta ve serbest yazarlık yapmaktadır. İşte Ahmet Rasim Küçükusta'nın hayatıyla ilgili bilgiler...

9.1.1955 yılında Kayseri’ de doğdu. Dişhekimi/şair Turhan Nesimî Bey ve Fevziye Hanım’ ın oğludur.

Kayseri' de Salih Avgun Paşa İlkokulu' nda 4 sene okudu, beşinci sınıfı İstanbul Koca Ragıp Paşa İlkokulu'nda tamamladı.
Hazırlık sınıfını Alman Lisesi' nde okudu.

İstanbul Erkek Lisesi’ ni (1973) ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ ni (1979) bitirdi.

1984’de göğüs hastalıkları uzmanı, 1986’da doçent, 1996’ da profesör oldu.

Ahmet Rasim Küçükusta 1981 yılında Feryal Hanım ile evlendi; oğlu Umut 1982, kızı Bestegül 1991 doğumludur.

Almanca ve İngilizce bilir.

2008 tarihinde emekli olarak üniversiteden ayrılmış olup özel muayenehanesinde çalışmakta ve serbest yazarlık yapmaktadır.

Yazıları birçok günlük gazete ve internet sitesinde yayınlanmaktadır.

 

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