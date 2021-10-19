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Ahmet Mümtaz Taylan ve Cengiz Bozkurt küs mü? Leyla ile Mecnun çekimlerinde ilginç detay

#Leyla İle Mecnun#Ahmet Mümtaz Taylan#Cengiz Bozkurt
Ahmet Mümtaz Taylan ve Cengiz Bozkurt küs mü Leyla ile Mecnun çekimlerinde ilginç detay

Uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara gelen Leyla ile Mecnun, Ahmet Mümtaz Taylan ve Cengiz Bozkurt gerilimi ile gündemde yer alıyor. Pek çok izleyicinin de dikkatini çeken, Ahmet Mümtaz Taylan ve Cengiz Bozkurt'un aynı sahnede yer almaması durumunun yıllar öncesine dayanan bir küslükten kaynaklandığı öne sürüldü. Leyla ile Mecnun'un, Ahmet Mümtaz Taylan ve Cengiz Bozkurt'un aynı sahnede yer almaması koşuluyla yeniden başladığı ifade edildi.

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Ahmet Mümtaz Taylan ve Cengiz Bozkurt arasındaki gerilim, TV100 'den Birsen Altuntaş tarafından gündeme getirildi. 2011-2013 yılları arasında TRT 1'de 3 sezon yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisi 10 yıl sonra Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen için yeniden çekilmiş, fenomen dizinin yeni bölümleri büyük ilgi görünce de geçen günlerde 2. sezon çekimleri başlamıştı. Ancak tüm eski kadronun yeniden bir araya geldiği dizide bir ayrıntı seyircinin gözünden kaçmadı. 

GERİLİM, 9 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Dizinin Erdal Bakkal’ı Cengiz Bozkurt ile İskender’i Ahmet Mümtaz Taylan’ın beraber hiç sahnesi yoktu. Bu durumun iki oyuncunun küs olmasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Üstelik bu küslük yaklaşık 9 yıl öncesine, yani dizinin TRT’de yayınlandığı günlere kadar dayanıyor.

Set çalışanlarına karşı sürekli kaba tutumlar içinde olduğu öne sürülen Ahmet Mümtaz Taylan’la yardımcı yönetmenin kavgasının bardağı taşıran son damla olduğu belirtildi.

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Cengiz Bozkurt yaşanan tüm bu olayların ardından Taylan’ın olduğu setlerde çalışmayacağını duyurdu.

 

Dizinin yeniden çekilmesi gündeme gelince Cengiz Bozkurt’un başlarda ikna olmadığı ama daha sonra yakın arkadaşları Ali Atay, Serkan Keskin ile Onur Ünlü’yü kıramadığı ve sette Ahmet Mümtaz Taylan’la bir araya gelinmemesi şartıyla dizide rol almayı kabul ettiği ortaya çıktı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Leyla İle Mecnun#Ahmet Mümtaz Taylan#Cengiz Bozkurt

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