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Haber Giriş: 26.07.2020 - 13:17,Son Güncelleme:

Ahmet Mümtaz Taylan: Alaylı-okullu ayrımı kalmadı

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Ahmet Mümtaz Taylan: Alaylı-okullu ayrımı kalmadı
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HÜLYA Koçyiğit, sunuculuğunu üstlendiği “Film Gibi Hayatlar” programında Ahmet Mümtaz Taylan’ı ağırladı.

Oyuncuyla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Koçyiğit, meslekte usta-çırak ilişkisine dair “Çok önemsediğim bir eğitim biçimi. Her ne kadar konservatuvar mezunu da olsak orada aldığımız bilgileri mutlaka hayatta denemek isteriz. Bunları denerken de bir ustanın gözetimi altında olmamız gerekiyor” dedi. Taylan ise alaylı-okullu ayrımına değindi: “İmkânınız varsa muhakkak okula gidin. Ama esas mesele alanda başlıyor. Alaylı-okullu ayrımı çok eskide kaldı. İkisinin de faydalı ve olmazsa olmaz yanları var. Onları mümkün olduğu kadar bünyede toplamak lazım.”

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