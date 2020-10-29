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Haber Giriş: 29.10.2020 - 09:54 | Son Güncelleme:

Ahmet Arıman kimdir, kaç yaşında? Ahmet Arıman'ın eşi ile ilgili bilgiler

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Ahmet Arıman kimdir, kaç yaşında? Ahmet Arıman'ın eşi ile ilgili bilgiler
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Yeşilçam oyuncusu Ahmet Arıman, yer aldığı projelerin yanı sıra konuk olarak katıldığı programlarla da gündeme geliyor. Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i olarak tanınan Ahmet Arıman, geçtiğimiz yıllarda yaptığı evlilikle adından söz ettirmişti. Peki, Ahmet Arıman kimdir, kaç yaşında? Ahmet Arıman'ın eşi ile ilgili bilgiler

Türk müzisyen ve sinema oyuncusu Ahmet Arıman, 1955 yılında dünyaya geldi. Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail rolünü canlandırmıştır. Hâlen İstanbul'da çeşitli lokallerde müzisyenlik yapmaktadır. Ahmet Arıman (62) kendisinden 23 yaşındaki Kader Kaynak'la 2017 yılında evlendi. Aralarındaki yaş farkı çok konuşulan ikili, birlikte çeşitli programlara katılmıştı

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