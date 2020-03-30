Ahlat Ağacı filminin oyuncuları kimler, film nerede çekildi? İşte Ahlat Ağacı'nın konusu ve oyuncuları

Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın gerçekleştirdiği dram türündeki 2018 çıkışlı sinema filmi Ahlat Ağacı vizyona girdiği dönemde adından söz ettirmişti. Film, 91. Akademi Ödülleri'nin Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü kategorisinde yarışmak üzere Türkiye'nin aday adayı olarak gösterilmişti. İlk gösterimi 71. Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilen filmin başrollerinde Aydın Doğu Demirkol, Murat Cemcir ve Bennu Yıldırımlar yer alıyor.

Ahlat Ağacı filminin çekimleri ise Çanakkale’nin Yenice ve Çan ilçelerinde yapıldı.

AHLAT AĞACI KONUSU

Ahlat Ağacı, doğduğu kasabaya dönüp yazdığı kitabı bastıracak parayı toplamaya çalışan fakat babasının borçlarıyla karşılaşan bir gencin hikâyesini konu edinmektedir.

Sinan üniversiteyi yeni bitirmiş, gelecek vaat eden bir yazardır. Memleketi Çan'a döndüğünde, "quirky auto-fiction meta-novel" olarak adlandırdığı çalışmasını yayınlamak için yerel bir fon bulmaya koyulur, fakat yerlilerin ilgilenmediğini fark eder. Ayrıca egzantrik babasının, İdris, kendi kumar bağımlılığının ailesinin itibar ve refahını düşürdüğünü de fark eder. Mesleki istikbâli hakkında endişe duyar ve kendini bu kırsal yerde sosyal olarak izole olarak bulur. Kasabada gidip gelirken, akrabalarıyla ve iki imam ve bir yazar gibi bölge insanıyla dinin modern dünyadaki konumu hakkında bir dizi hararetli tartışmaya karışır.

Sonunda, babasının kumarından iyice tiksinir ve onu kendi parasını çaldığından şüphelenir. Sinan kitabını yayımlatmak için babasının çok sevdiği köpeğini satar. Sonra zorunlu askerlik için kasabadan ayrılır. Döndüğünde, babasını aileyi terk etmiş ve köyde bir çiftlikte yaşamaya başlamış bir halde bulur. İkili İdris'in, epeyce vaktini alan çorak arazide kuyu kazmaktan vazgeçtiğini belirttiği ve Sinan'ın kitabını okuyup keyif aldığını (Bu onu kitabı okuyan tek kişi yapar) da belirttiği, içli bir sohbet ederler. Sürreal bir sahnede, Sinan'ın kuyuda kendini astığı görünür fakat beklenmedik bir şekilde bu sahne İdris'in uyanmasıyla kesilir. Oğlunun nerede olduğuna bakan İdris, Sinan'ı kuyunun sonunda kazmaya devam ederken görür.

AHLAT AĞACI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Aydın Doğu Demirkol rolü; Sinan Karasu

Bennu Yıldırımlar rolü; Asuman Karasu (Sinan'ın annesi)

Murat Cemcir rolü; İdris Karasu (Sinan'ın babası)

Hazar Ergüçlü rolü; Hatice

Ahmet Rıfat Şungar rolü; Ali Rıza

Ercüment Balakoğlu rolü; Ramazan (Asumanın babası, Sinan'ın dedesi)

Özay Fecht rolü; Hayriye (Sinan'ın anneannesi)

Serkan Keskin rolü; Süleyman

Tamer Levent rolü; Recep (İdris'in babası, Sinan'ın dedesi

Kadir Çermik rolü; Belediye başkanı Adnan

Kubilay Tunçer rolü; İlhami

Akın Aksu rolü; İmam Veysel

Öner Erkan rolü; İmam Nazmi

Sencar Sağdıç rolü; Nevzat

Asena Keskinci rolü; Yasemin