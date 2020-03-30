Ahlat Ağacı filminin oyuncuları kimler, film nerede çekildi? İşte Ahlat Ağacı'nın konusu ve oyuncuları
Ahlat Ağacı filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 2018 yılında vizyona giren Ahlat Ağacı, Altın Palmiye ve Cannes Film Festivali Büyük Ödülü’ne aday gösterilmişti. Festivallerde beğeni toplayan film, dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. Peki, Ahlat Ağacı filminin oyuncuları kimler, film nerede çekildi? İşte Ahlat Ağacı'nın konusu ve oyuncuları
Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın gerçekleştirdiği dram türündeki 2018 çıkışlı sinema filmi Ahlat Ağacı vizyona girdiği dönemde adından söz ettirmişti. Film, 91. Akademi Ödülleri'nin Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü kategorisinde yarışmak üzere Türkiye'nin aday adayı olarak gösterilmişti. İlk gösterimi 71. Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilen filmin başrollerinde Aydın Doğu Demirkol, Murat Cemcir ve Bennu Yıldırımlar yer alıyor.
Ahlat Ağacı filminin çekimleri ise Çanakkale’nin Yenice ve Çan ilçelerinde yapıldı.
Ahlat Ağacı, doğduğu kasabaya dönüp yazdığı kitabı bastıracak parayı toplamaya çalışan fakat babasının borçlarıyla karşılaşan bir gencin hikâyesini konu edinmektedir.
Sinan üniversiteyi yeni bitirmiş, gelecek vaat eden bir yazardır. Memleketi Çan'a döndüğünde, "quirky auto-fiction meta-novel" olarak adlandırdığı çalışmasını yayınlamak için yerel bir fon bulmaya koyulur, fakat yerlilerin ilgilenmediğini fark eder. Ayrıca egzantrik babasının, İdris, kendi kumar bağımlılığının ailesinin itibar ve refahını düşürdüğünü de fark eder. Mesleki istikbâli hakkında endişe duyar ve kendini bu kırsal yerde sosyal olarak izole olarak bulur. Kasabada gidip gelirken, akrabalarıyla ve iki imam ve bir yazar gibi bölge insanıyla dinin modern dünyadaki konumu hakkında bir dizi hararetli tartışmaya karışır.
Sonunda, babasının kumarından iyice tiksinir ve onu kendi parasını çaldığından şüphelenir. Sinan kitabını yayımlatmak için babasının çok sevdiği köpeğini satar. Sonra zorunlu askerlik için kasabadan ayrılır. Döndüğünde, babasını aileyi terk etmiş ve köyde bir çiftlikte yaşamaya başlamış bir halde bulur. İkili İdris'in, epeyce vaktini alan çorak arazide kuyu kazmaktan vazgeçtiğini belirttiği ve Sinan'ın kitabını okuyup keyif aldığını (Bu onu kitabı okuyan tek kişi yapar) da belirttiği, içli bir sohbet ederler. Sürreal bir sahnede, Sinan'ın kuyuda kendini astığı görünür fakat beklenmedik bir şekilde bu sahne İdris'in uyanmasıyla kesilir. Oğlunun nerede olduğuna bakan İdris, Sinan'ı kuyunun sonunda kazmaya devam ederken görür.
AHLAT AĞACI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Aydın Doğu Demirkol rolü; Sinan Karasu
Bennu Yıldırımlar rolü; Asuman Karasu (Sinan'ın annesi)
Murat Cemcir rolü; İdris Karasu (Sinan'ın babası)
Hazar Ergüçlü rolü; Hatice
Ahmet Rıfat Şungar rolü; Ali Rıza
Ercüment Balakoğlu rolü; Ramazan (Asumanın babası, Sinan'ın dedesi)
Özay Fecht rolü; Hayriye (Sinan'ın anneannesi)
Serkan Keskin rolü; Süleyman
Tamer Levent rolü; Recep (İdris'in babası, Sinan'ın dedesi
Kadir Çermik rolü; Belediye başkanı Adnan
Kubilay Tunçer rolü; İlhami
Akın Aksu rolü; İmam Veysel
Öner Erkan rolü; İmam Nazmi
Sencar Sağdıç rolü; Nevzat
Asena Keskinci rolü; Yasemin
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