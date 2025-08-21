Ah Diana ah Ã‡ocuklarÄ±n annesiz kaldÄ± ne hallere dÃ¼ÅŸtÃ¼

Haberin DevamÄ±

31 AÄŸustos 1997'de Paris'teki Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne sadece 10 gÃ¼n kala Diana yine gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸti.

Ama bu kez artÄ±k dÃ¼ÅŸman haline gelen iki oÄŸlu William ve Harry nedeniyle.

Konuyu takip edenler iÃ§in uzun uzun anlatmaya gerek yok. Ama kÄ±saca hatÄ±rlamak gerekirse, Harry 2018'de Meghan Markle ile evlendikten sonra o zamana kadar en azÄ±ndan dÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸte gayet iyi olan iliÅŸkileri de bozulmaya baÅŸladÄ±.

Sonunda 2020'de Harry ve Meghan, aileyle ve ailedeki resmi gÃ¶revleriyle yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±p ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±.

ArdÄ±ndan da Sussex Ã§ifti, Ä°ngiliz kraliyet ailesi hakkÄ±nda "kavgada sÃ¶ylenmeyecek" eleÅŸtirilerde bulunmaya baÅŸladÄ±.

SonuÃ§ olarak William ile Harry artÄ±k iki dÃ¼ÅŸman haline geldi...

Fakat bazÄ± kraliyet uzmanlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa eÄŸer anneleri Diana hayatta olsaydÄ± iki kardeÅŸ bu hale dÃ¼ÅŸmeyebilirdi.

Bunlardan biri de Diana hakkÄ±nda kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Diana: Her True Story (Diana: Onun GerÃ§ek Ã–ykÃ¼sÃ¼) adlÄ± biyografiyle tannan Andrew Morton.

70 yaÅŸÄ±ndaki Morton, eÄŸer Diana hayatta olsaydÄ± iki oÄŸlunun arasÄ±nda gerilim yaÅŸansa bile bunu ortadan kaldÄ±rÄ±p bir Ã§Ã¶zÃ¼m yolu bulabileceÄŸini savundu.

Morton bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Diana her zaman iki erkek evlat annesi olmasÄ±nÄ±n bir nedene dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylerdi. KÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu, geleceÄŸin kralÄ±na her zaman destek vermek iÃ§in oradaydÄ±. HiÃ§ ÅŸÃ¼phe yok ki Diana iki oÄŸlu arasÄ±nda bir barÄ±ÅŸ elÃ§isi olmak iÃ§in Ã§aba harcayacaktÄ±..."

Andrew Morton, Diana bu kadar erken Ã¶lmeseydiÂ William ile Harry arasÄ±ndaki bu kavgayÄ± da bir ÅŸekilde Ã§Ã¶zeceÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

Morton; iki kardeÅŸin geÃ§miÅŸte ne kadar iyi geÃ§indiÄŸini de hatÄ±rlattÄ±: "Herkes William ile Harry'nin birbirleriyle ÅŸakalaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nleri hatÄ±rlÄ±yor. Ä°liÅŸkileri ve gelecekleri iÃ§in her ÅŸey hazÄ±r gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu" dedi.

Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Diana her zaman Harry'nin, William'Ä±n saÄŸ kolu olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylendi. Bu olanlar monarÅŸi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k kayÄ±p."

William ile Harry, artÄ±k Ã§ok zorunlu olmadÄ±kÃ§a aynÄ± ortamda bile bulunmuyorlar. Mecburen bir araya geldiklerinde de birbirleriyle tek kelime etmiyorlar.

Ä°ngiliz kraliyet ailesine yakÄ±n bir kaynak bu konuda "Bu Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼... Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar artÄ±k olmasÄ± gerektiÄŸi gibi birbirlerini desteklemiyorlar. Oysa her annenin isteyeceÄŸi ÅŸey budur. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n birbirlerinin yanÄ±nda, birbirlerine destek olmasÄ±..." diye konuÅŸtu.Â

William ile Harry'nin 'kardeÅŸ kardeÅŸ' geÃ§inip gittikleri gÃ¼nler artÄ±k Ã§ok gerilerde kaldÄ±.Â

