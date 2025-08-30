Ağlayarak 'O artık bizimle yaşamıyor' dedi... Gelen eleştiriler canını daha çok yaktı: Kocanı ellere muhtaç ettin!

Haberin Devamı

Kısa süre önce 70 yaşına giren Willis, bu teşhisin ardından önce mesleğine veda etti... Sonra söylenenlere göre konuşma ve okuma gibi bilişsel yetilerini yitirdi...

Fiziksel sağlık olarak bir sorun yaşamıyor söylenenlere göre ama son dönemde hayatı daha fazla değişti.

BAKICILARIYLA BİRLİKTE BAŞKA BİR EVDE YAŞIYOR

Karısı Emma Heming'in açıkladığına göre Bruce Willis artık karısı ve iki küçük kızıyla birlikte yaşamıyor. Bunun yerine yine kendisine ait başka bir evde ve bakımından sorumlu bir ekiple birlikte yaşıyor.

İşi kısaca özetlemek gerekirse Bruce Willis'i ailesi belki bir bakımevine yatırmadı ama ilk bakışta bunu çağrıştıran bir durum çıktı ortaya.

47 yaşındaki karısı Emma Heming bu gerçeği açıkladıktan sonra ise ağır eleştirilere maruz kaldı.

Bruce Willis'i terk etmekle suçlanan Heming "Bunun, kocanı bakımevine yatırmaktan farkı ne... Sevdiğin adamı zor gününde terk ettin" tarzı eleştiriler aldı.

Willis'in aile evinde bakılmak yerine başka bir evde bakıcılara emanet edilmesi bir tartışma konusu oldu...

KARISI KENDİ RAHATINI DÜŞÜNMEKLE ELEŞTİRİLDİ

Bir sosyal medya kullanıcısı "Böyle demansa yakalanmış birini evinden uzaklaştırıp başka bir yere bırakmak, sonra da kendi rahatını düşünmek ne kadar şeytani bir şey... Onun etrafında artık tanımadığı yabancılar var. Onun için üzgünüm" diyerek görüşünü belirtti.

Bir başkası da Alzheimer olan Gene Hackman'a kendi evlerinde bakan Betsy Arakawa'yı örnek gösterdi. "Hackman'ın karısı Betty, Gene'i evden uzaklaştırıp başka bir yene göndermedi.. Onun milyonlarından ve evinden kendi başına yararlanmadı... Huzur içinde uyu Betsy" yorumunu yaptı.

Bir başka yorumcu da "Bu durum beni haddinden fazla üzdü... Açıkça görülüyor ki Bruce'un sağlık durumu hiç iyi değil.. Özel bir bakıma ihtiyacı var" diye yazdı.

EMMA'NIN KARARINI DESTEKLEYENLER DE OLDU

Diğer yandan Emma Heming'in kocasının bakımını başka bir yerde sürdürme kararını destekleyenler de vardı.

Bunlardan biri "Bazen demansa yakalanan insanların kişiliğinin de değişeceğini ve belki de bu durumun küçük kızları için tehlike yarattığını hatırlattı. Bu yüzden de başka bir evde yaşamasının herkes için daha iyi olacağını" savundu.

Bir başka yorumcu da görüşünü "Emma, içini parçalayan bir karar verdi. Bunu gayet cesurca buluyorum. Ayrıca bunu yapabildiği için de çok şanslı" diyerek belirtti.

Bazı kişiler Bruce Willis gibi demans hastalarının özel bakıma ihtiyaç duyduğunu ve Emma'nın onu emin ellere teslim etmekte haklı olduğunu savundu.

'BU DENEYİMİ YAŞAMAYANLARIN SÖZ SÖZLEME HAKKI YOK'

Diğer yandan Emma Heming de sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda insanların kendisini çok çabuk yargıladığını belirtti.

Heming, böyle bir deneyim yaşamamış insanların kendisini yargılamaya ve söz söylemeye hakkı olmadığına değinmeden de geçemedi.

Bruce Willis'in 2009 yılında evlendiği Emma Heming, kocasıyla birlikte demansa karşı verdiği mücadeleyi anlattığı The Unexpected Journey (Beklenmedik Yolculuk) adlı kitabıyla ilgili olarak hazırlanan bir programda bu gerçeği açıkladı.

'HAYATIMDA VERDİĞİM EN ZOR KARARLARDAN BİRİ'

Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey- A Diana Sawyer Special (Emma ve Bruce Willis: Beklenmedik Yolculuk - Bir Diane Sawyer Özel) adlı programda da artık kocasının kendileriyle birlikte yaşamadığını söyledi.

"Bu benim şimdiye kadar vermek zorunda kaldığım en zor kararlardan biriydi" diye konuştu...

Ardından da "Ama her şeyden önce Bruce'un kızlarımız için bunu isteyeceğini biliyordum... Kızlarımızın, ihtiyaçlarına daha uygun bir evde yaşamasını isterdi" dedi. Eşi Bruce'un kendi ihtiyaçlarından çok iki küçük kızını düşüneceğini vurguladı.

Emma Heming'in söylediğine göre Bruce Willis, artık kendisine bakan bir ekiple birlikte ailenin başka bir evinde yaşıyor...

ONU SÜREKLİ ZİYARET EDİYORLAR

Ama Emma, onunla evliliğinden dünyaya gelen kızları 13 yaşındaki Mabel ve 11 yaşındaki Evelyn, birlikte kahvaltı edip akşam yemeği yiyorlar... Onu hiç yalnız bırakmayıp bol bol birlikte zaman geçiriyorlar.

Sadece onlar da değil eski eşi Demi Moore, ondan dünyaya gelen kızları 37 yaşındaki Rumer, 34 yaşındaki Scout ve 31 yaşındaki Tallulah da Bruce Willis'in ziyaretçileri arasında.

Emma Heming programda Bruce Willis'in hastalığın ilk dönemlerinde nasıl değiştiğini de anlattı.

'KOCAM HALA BURADA OLDUĞU İÇİN MİNNETTARIM'

"Çok konuşkan ve ilgili bir olmasına rağmen biraz daha sessiz bir hale geldi. Aile bir araya geldiğinde mesafeli ve soğuktu. Hiç Bruce gibi değildi...Oysa Bruce aslında çok sıcakkanlı ve şefkatliydi. Bu hali endişe verici ve korkutucuydu."

Emma Heming, hastalığın kendisini de yıktığını saklamadı... Bruce Willis'e teşhis konulduğunda paniklediğini ve sanki serbest düşüşe geçmiş gibi hissettiğini saklamadı Emma Heming.

Ancak Heming Willis, Bruce'un dejeneratif rahatsızlığına rağmen "genel olarak çok sağlıklı" olduğunu vurguladı. "Sadece beyni onu yarı yolda bırakıyor. Dil bozuluyor. Ama uyum sağlamayı öğrendik. Ve onunla iletişim kurmanın farklı, çok farklı bir yolu var."

Heming, kocasıyla birlikte geçirdikleri küçük anlar için minnettarlığını dile getirerek şunları ekledi: "Kocamın hâlâ burada olmasına minnettarım."