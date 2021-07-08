Ağır Romantik filminin oyuncuları kimler? Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncuları

Ağır Romantik, Deniz Denizciler'in senaryosunu yazdığı ve yönettiği, romantik komedi tarzında Türk sinema filmidir.



ONUR Tuna ile Tuvana Türkay’ın yanı sıra Sermiyan Midyat, Durul Bazan, Altan Erkekli, Servet Pandur ve Gazanfer Ündüz’ün de rol aldığı “Ağır Romantik” filmi çantası bir kapkaççı tarafından çalınan Aslı ile İstanbul’un en büyük kapkaç çetesinin liderinin oğlu Kerem arasındaki aşkı konu alıyor.



Ağır Romantik Konusu



Aslı Egeli, heykeltıraş annenin ve profesör babanın konservatuvarda okuyan genç kızıdır.



Bir gün, Beyoğlu'nda gezerken bir adamın saldırısına uğrar ve çantası çalınır. Korku ve panik içindeki Aslı'ya, Kerem çantasını bulmasında yardımcı olur. Bu zorunlu buluşmadan sonra; Aslı ve Kerem'in arasında, aşk ve evlenmeye kadar uzanan romantik bir ilişki başlar. Başlangıçta Kerem, Aslı'nın alışkın olmadığı bir dünyadan gelse de kendisini büyük şirketlere danışmanlık yapan bir finansal uzman olarak tanıtır.



Kerem'in babası, İstanbul'un en büyük hırsızlık çetesinin reisidir. Aslı'nın dayısı ise, bu korsan çetesini yok etmek isteyen Polis Şefi Danyal'dır.



Yani, Aslı ve Kerem'in hoşbeş günü, asla unutamayacakları bir güne dönüşür.

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