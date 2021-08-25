Ağır Romantik filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Ağır Romantik filmi oyuncu kadrosu

Ağır Romantik oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Televizyon ekranlarında yeniden yayınlanacak olan Ağır Romantik filminde Onur Tuna ve Tuvana Türkay başrolü paylaşıyor.

AĞIR ROMANTİK FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Onur Tuna, Tuvana Türkay, Durul Bazan, Semra Dinçer, Sermiyan Midyat, Altan Erkekli gibi isimler bulunuyor.

AĞIR ROMANTİK FİLMİ KONUSU

Aslı üniversiteden henüz mezun olmuş, naif, duygusal ve entelektüel bir kızdır, babası Nejat bey üniversitede arkeoloji profesörü olarak hocalık yaparken, annesi Nermin ise doktorluk yapmaktadır. Tek kız olarak el bebek gül bebek büyütülen, bir dediği iki olmayan Aslı, ilişki konusunda yıllardır hayalindeki beyaz atlı prensi bekler fakat ona kavuşamaz. Onun için sevgilisi olacak erkek ince ruhlu, romantik, kibar, duygusal, ve tam bir centilmen olmalıdır.

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