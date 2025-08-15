Afra'nın mimikleri Brezilya’da ders konusu oldu

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 10:54

AFRA Saraçoğlu, Brezilya’da Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ders konusu oldu.

Üniversitede okuyan bir öğrenci, oyunculuk ve mimik tekniği sınav ödevi için genç oyuncunun 2019 yılında rol aldığı “Kardeş Çocuklar” dizisindeki hafızalara kazınan kömürlük sahnesini seçti.

Öğrencinin hazırladığı sahne analiz raporu, dersin profesörü tarafından en iyi üç çalışma arasına seçildi.

Afra Saraçoğlu’nun performansından etkilenen profesör, derslerde mimik ve oyunculuk tekniklerini anlatırken oyuncunun sahnesini öğrencilere örnek olarak gösterdi.

Afra SaraçoğluKardeş Çocuklar” dizisinde Mehmet Aslantuğ ve Ayça Bingöl ile kamera karşısına geçmişti. Saraçoğlu dizide Hayat Çetin karakterini canlandırmıştı.

 

