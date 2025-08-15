Afra'nın mimikleri Brezilya’da ders konusu oldu

Haberin Devamı

Üniversitede okuyan bir öğrenci, oyunculuk ve mimik tekniği sınav ödevi için genç oyuncunun 2019 yılında rol aldığı “Kardeş Çocuklar” dizisindeki hafızalara kazınan kömürlük sahnesini seçti.

Öğrencinin hazırladığı sahne analiz raporu, dersin profesörü tarafından en iyi üç çalışma arasına seçildi.

Afra Saraçoğlu’nun performansından etkilenen profesör, derslerde mimik ve oyunculuk tekniklerini anlatırken oyuncunun sahnesini öğrencilere örnek olarak gösterdi.

Afra Saraçoğlu “Kardeş Çocuklar” dizisinde Mehmet Aslantuğ ve Ayça Bingöl ile kamera karşısına geçmişti. Saraçoğlu dizide Hayat Çetin karakterini canlandırmıştı.