Afişi yayınlandı

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İlk filmden hafızalara kazınan karakterleri yeni isimlerle buluşturan ‘2 Aile Arasında’nın oyuncuları, afiş çekimi için objektif karşısına geçti.
Oyuncuların birbirinden renkli pozları ve çekim sırasında yaşanan keyifli anlar, kamera arkası videosuna yansıdı.
BKM yapımcılığında, senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Demet Evgâr, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk ve Ünal Yeter yer alıyor.