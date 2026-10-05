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Afişi yayınlandı

Güncelleme Tarihi:

#2 Aile Arasında#Gülse Birsel#Engin Günaydın
Afişi yayınlandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 10:52

2017 yılında vizyona girerek milyonlarca seyirciye ulaşan ve gişede büyük başarı elde eden ‘Aile Arasında’, yıllardır beklenen devam filmiyle geri dönüyor.

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İlk filmden hafızalara kazınan karakterleri yeni isimlerle buluşturan ‘2 Aile Arasında’nın oyuncuları, afiş çekimi için objektif karşısına geçti.

Oyuncuların birbirinden renkli pozları ve çekim sırasında yaşanan keyifli anlar, kamera arkası videosuna yansıdı.

Afişi yayınlandı

BKM yapımcılığında, senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Demet Evgâr, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk ve Ünal Yeter yer alıyor.

 

 

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#2 Aile Arasında#Gülse Birsel#Engin Günaydın

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