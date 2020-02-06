Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanında soğuk savaş başlıyor - İşte Afili Aşk'ın 33. bölüm fragmanından görüntüler

Afili Aşk'ın son bölümü Kanal D'de çarşamba akşamı ekranlara geldi. 5 Şubat akşamı yayınlanan bölümde Kerem'in Ceyda ile yemeğe gitmesi heyecanlı anları izleyiciyi karşısına çıkardı. Son bölümün ardından Afili Aşk yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. İşte, Afili Aşk'ın önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 33. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ayşe, Kerem'i Ceyda ile yakınlaşırken görür. Kıskançlığını bastırmaya çalışarak karşı atak geliştirmeye çalışır. Volkan sevgililer günü için Gonca'ya bir sürpriz hazırlar. Bir dağ evi kiralar ve romantik bir gece geçirmek ister. Kerem ve Ceyda'yı Gonca'dan habersiz bir şekilde dağ evine davet eder. Volkan'ın bilmediği bir şey vardır. Aynı daveti Gonca da Ayşe ve Ömer'e yapar. Tatil günü gelip çattığında ise kaos başlar. Ayşe ve Kerem arasındaki savaş yeni başlamıştır.