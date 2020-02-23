Afili Aşk'ın son bölümünde Kerem kararını verdi... Afili Aşk 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk, 22 Şubat Cumartesi akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Ekranların ilgi gören dizisi Afili Aşk'ın son bölümünde, Ayşe ve Kerem arasında buzların erimesi diziseverlere keyifli anlar yaşattı. Peki, Afili Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte, Afili Aşk'ın 36. bölüm fragmanıyla ilgili detaylar.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kerem ölüm kalım savaşı verirken Ayşe ve ailesinin endişeli bekleyişi sürer. Rıza Kerem’in başına gelenlerden kendini sorumlu tutar, Muhsin’e dostluk elini uzatır. Ancak bu sefer Yiğiter ailesi tepkilidir.

Ayşe ise Kerem’i kaybetme korkusunu yaşar. Hastanedeki yas ortamı Kerem’in uyanmasıyla yerini bayram havasına bırakır. Ama garip giden bir şeyler vardır. Kerem her şeyin üstüne temiz bir sayfa açmak ister. Ayşe de Kerem için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama bu o kadar kolay gözükmemektedir.

Ceyda ve Yelda çoktan kendi planlarını uygulamaya geçmiştir. Ayşe ve Ceyda kıran kırana bir düelloya girer. Kerem bir karar vermek zorundadır. Yeni hayatında Ayşe’yle mi yoksa Ceyda’yla mı devam edecektir?