MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon Haberleri“Afili Aşk”ın İspanya başarısı
GeriTelevizyon “Afili Aşk”ın İspanya başarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 05.03.2021 - 12:20 | Son Güncelleme:

“Afili Aşk”ın İspanya başarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
“Afili Aşk”ın İspanya başarısı

Geçtiğimiz yıl Kanal D’de ekrana gelen “Afili Aşk”, İspanya’da yayınlanmaya başladı ve büyük ilgi gördü. Dizide rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, İspanyolca canlı yayınlar yaparak oradaki hayranlarıyla buluştu.

Kanal D’nin yayınlandığı dönem çok beğenilen “Afili Aşk” dizisi, İspanya’nın Divinity kanalında yayınlanmaya başladı. Başrollerinde Burcu Özberk, Çağlar Ertuğrul, Serkay Tütüncü, Zeynep Tuğçe Bayat’ın rol aldığı dizi, İspanya’da da çok beğenildi.

“Afili Aşk”ın İspanya başarısı

İspanya’da okuyan ve akıcı İspanyolcaya sahip olan Bayat, sosyal medya platformlarından yaptığı canlı yayınlar ile İspanyol hayranlarıyla buluştu. Ünlü oyuncu, dizinin yayınlandığı kanalla da canlı yayın gerçekleştirdi ve büyük ilgi topladı. Bayat, İspanya’da yeni projeler için görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi