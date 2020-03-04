Afili Aşk'ın 36. yeni bölüm fragmanı izle - Kerem ve Ayşe arasında yakınlaşma

Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, Burcu Özberk, Çağlar Ertuğrul, Altan Erkekli, Neşe Beykent gibi oyuncuların başrollerinde yer aldığı Afili Aşk, 5 Mart Perşembe akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Afili Aşk'ın yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanında Ayşe ve Kerem arasındaki sürpriz yakınlaşma şaşırcıcı gelişmelerin ipuçlarını verdi. İşte, Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanından görüntüler.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizide bu hafta, herkes Kerem’in ağzından çıkacak ismi beklerken, Kerem’in kararı Ayşe’yi alt üst eder. Kerem’in aklından geçenleri kimse bilmese de, Ayşe’nin Kerem’i kaybetmeye niyeti yoktur. Ayşe Kerem’i geri kazanmak için akılları durduracak bir planı uygulamaya başlar. Ancak önüne Ceyda engeli çıkacaktır. Ayşe’nin hazırladığı aşk dolu büyük ikna planı işe yarayacak mı?