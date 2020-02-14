Afili Aşk yeni gününde yeni bölümü ile ekrana geliyor...

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği dizi 34.bölümü ile 15 Şubat Cumartesi günü izleyicisi ile buluşacak.

Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümün konusu şöyle;

Kerem ve Ayşe yaşadıkları efsane aşka bile kafa tutarlar. Kerem inatçı Ayşe daha inatçıdır. Kerem Ceyda ile Ayşe de Ömer’le mutluluk pozları verir. Ancak Kerem’in kafasında bazı soru işaretleri vardır. Ömer’in Ayşe ile hatıralarının olduğu yüzüğün hikayesi Kerem’i kuşkulandırır. Kerem Ömer ile ilgili düşüncelerinde haklı çıkacak mı? Ayşe Ömer’in desteğiyle, atölyedeki işleri lehine çevirmek için çalışır ama her seferinde Kerem engeline takılır.

Muhsin Kenan’ı dolandıran kişi ile ilgili araştırmaları sonucunda bir fotoğrafa ulaşır. Kerem ve Ayşe fotoğraftaki adamın peşine düşer. İkili ipuçlarını takip eder ancak başları belaya girer. Elleri silahlı adamlardan kaçarlarken saklandıkları yerde ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Kerem ilk kez Ayşe’yi gerçekten kaybetmek düşüncesiyle korku dolu anlar yasar. Kerem Ayşe’yi kurtarabilecek midir?

Afili Aşk yeni bölümü ile 15 Şubat Cumartesi Kanal D’de..