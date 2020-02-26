Afili Aşk yeni bölüm ne zaman? Afili Aşk neden yok?

Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk'in başrollerini paylaştığı Afili Aşk'ın yayın gününde değişikliğe gidildi. Geçtiğimiz haftadan itibaren yeni gününde sevenlerinin karşısına çıkan Afili Aşk'ın yayın gününde yapılan değişikliği henüz öğrenemeyenler, bu hafta Afili Aşk neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Afili Aşk'ın yeni bölüm tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılar.

AFİLİ AŞK'IN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk bundan böyle cumartesi günleri yayın hayatına devam edecek. Afili Aşk, 36. bölümü ile 29 Şubat Cumartesi akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kerem ölüm kalım savaşı verirken Ayşe ve ailesinin endişeli bekleyişi sürer. Rıza Kerem’in başına gelenlerden kendini sorumlu tutar, Muhsin’e dostluk elini uzatır. Ancak bu sefer Yiğiter ailesi tepkilidir.

Ayşe ise Kerem’i kaybetme korkusunu yaşar. Hastanedeki yas ortamı Kerem’in uyanmasıyla yerini bayram havasına bırakır. Ama garip giden bir şeyler vardır. Kerem her şeyin üstüne temiz bir sayfa açmak ister. Ayşe de Kerem için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama bu o kadar kolay gözükmemektedir.

Ceyda ve Yelda çoktan kendi planlarını uygulamaya geçmiştir. Ayşe ve Ceyda kıran kırana bir düelloya girer. Kerem bir karar vermek zorundadır. Yeni hayatında Ayşe’yle mi yoksa Ceyda’yla mı devam edecektir?