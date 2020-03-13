Afili Aşk son bölüm izle - Afili Aşk 37. bölüm tam ve kesintisiz izle

Kanal D'de yayınlanan ve her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Afili Aşk 12 Mart Perşembe akşamı diziseverlerle buluştu. Kerem'in düğünü son bölüme damga vururken Ayşe'nin hamilelik haberi şaşırtıcı gelişmeler arasında yer aldı. İşte, Afili Aşk 37. son bölümle ilgili detaylı bilgiler ve izlemek isteyenler için Afili Aşk 37. bölüm izleme linki.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kerem ve Ayşe o gece yaşananları hatırlamaya çalışırken, düğün hazırlıkları Kerem’in üstüne kabus gibi çöker. Aklında Ayşe ile yaşadığı gece olan Kerem, Ceyda ile evlenebilecek midir?

Ayşe ise artık buralardan gitmeyi düşünürken Kerem’le her şeyin başladığı yerde yeni bir maceraya girecektir. Kerem’in Ayşe’ye şaşırtıcı teklifi yeni bir oyun planını devreye sokar. Bu oyun Kerem ve Ayşe’nin ilişkisini bambaşka bir boyuta taşıyacaktır. Ceyda’nın yarattığı gerilimin aileler arasında yankıları sürerken, Kerem ve Ayşe birbirlerinden aldığı güçle söyledikleri yeni yalanın üstesinden gelebilecek midir?