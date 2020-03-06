Afili Aşk son bölüm izle - Afili Aşk 36. son bölüm kesintisiz ve tam izle

Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerini paylaştığı heyecan bu hafta da hız kesmedi. 5 Mart Perşembe akşamı ekranlara gelen Afili Aşk'ın 36. bölümünde Ayşe'nin Kerem'i kazanmak için yaptıkları ve Ceyda'nın ikiliyi ayırmak için yaptıkları dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. İşte, Afili Aşk son bölüm ve bu hafta yaşananlar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizide bu hafta, herkes Kerem’in ağzından çıkacak ismi beklerken, Kerem’in kararı Ayşe’yi alt üst eder. Kerem’in aklından geçenleri kimse bilmese de, Ayşe’nin Kerem’i kaybetmeye niyeti yoktur. Ayşe Kerem’i geri kazanmak için akılları durduracak bir planı uygulamaya başlar. Ancak önüne Ceyda engeli çıkacaktır. Ayşe’nin hazırladığı aşk dolu büyük ikna planı işe yarayacak mı?