Afili Aşk son bölüm izle - Afili Aşk 36. son bölüm kesintisiz ve tam izle
Kanal D'nin ilgi gören dizisi Afili Aşk perşembe akşamı yeni bölümü ile ekranlara geldi. Afili Aşk'ın izleyici karşısına çıkan son bölümünde Ayşe ve Kerem arasındaki yakınlaşma damga vurdu. Ayşe’nin Kerem’i kaybetmemek adında uyguladığı plan ise heyecanlı gelişmeleri ekranlara taşıdı. Dizinin son bölümünü izleyemeyenler, Afili Aşk 36. bölümle ilgili araştırmalarına hız verdi. İşte, Afili Aşk son bölüm izleme linki ve bu hafta yaşananlar.
Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerini paylaştığı heyecan bu hafta da hız kesmedi. 5 Mart Perşembe akşamı ekranlara gelen Afili Aşk'ın 36. bölümünde Ayşe'nin Kerem'i kazanmak için yaptıkları ve Ceyda'nın ikiliyi ayırmak için yaptıkları dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. İşte, Afili Aşk son bölüm ve bu hafta yaşananlar.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dizide bu hafta, herkes Kerem’in ağzından çıkacak ismi beklerken, Kerem’in kararı Ayşe’yi alt üst eder. Kerem’in aklından geçenleri kimse bilmese de, Ayşe’nin Kerem’i kaybetmeye niyeti yoktur. Ayşe Kerem’i geri kazanmak için akılları durduracak bir planı uygulamaya başlar. Ancak önüne Ceyda engeli çıkacaktır. Ayşe’nin hazırladığı aşk dolu büyük ikna planı işe yarayacak mı?
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