Afili Aşk son bölüm izle | Afili Aşk 32. bölüm tek parça ve kesintisiz izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk, çarşamba akşamı yayınlanan 32. bölümüyle diziseverlerin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde Ceyda-Kerem ilişkisi tehlikeli sularda ilerlemeye devam etti. Bölümü kaçıran vatandaşlar, yeni bölümü internet üzerinden izlemek için araştırmalarına hız verdi. İşte, Afili Aşk son bölüm izleme ekranı...



Afili Aşk'ın 5 Şubat Çarşamba yayınlanan son bölümde;

Ayşe Kerem'in o gece kıskandığı için geldiğini düşünürken, gerçeği öğrenir ve hayal kırıklığı yaşar. Kerem şirket için yaptığı sözleşmeyi bahane ederek Ayşe’ye seçeneklerini sunar. Ayşe bu karmaşadan bir an evvel kurtulmak için bir karar verecektir. Şirkette Kerem’in umursamaz tavırları ve işkolik halleri karşısında Ayşe işi inada bindirir. Ayşe Kerem’i kıskandırıp süründürmeye kararlıdır. Ayşe’nin tüm bu çabaları acaba işe yarayacak mıdır?

Ceyda ise gerginliği fırsat bilir ve Kerem’le yakınlaşmaya çalışır. Ceyda Kerem ilişkisi tehlikeli sularda ilerlemeye devam ederken Kerem'in bir anlık kararıyla yaptığı hamle nelere mal olacaktır?