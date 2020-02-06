Afili Aşk son bölüm izle | Afili Aşk 32. bölüm tek parça ve kesintisiz izle
Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in başrollerini paylaştığı Afili Aşk'ın 32. son bölümünün ardından diziseverlerin araştırmaları yoğunluk kazandı. 5 Şubat'ta ekranlara gelen bölümü kaçıran vatandaşlar, sevilen diziyi internetten izlemek için haberimizden yararlanabilir. İşte, Afili Aşk son bölüm izleme ekranı...
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk, çarşamba akşamı yayınlanan 32. bölümüyle diziseverlerin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde Ceyda-Kerem ilişkisi tehlikeli sularda ilerlemeye devam etti. Bölümü kaçıran vatandaşlar, yeni bölümü internet üzerinden izlemek için araştırmalarına hız verdi. İşte, Afili Aşk son bölüm izleme ekranı...
Afili Aşk'ın 5 Şubat Çarşamba yayınlanan son bölümde;
Ayşe Kerem'in o gece kıskandığı için geldiğini düşünürken, gerçeği öğrenir ve hayal kırıklığı yaşar. Kerem şirket için yaptığı sözleşmeyi bahane ederek Ayşe’ye seçeneklerini sunar. Ayşe bu karmaşadan bir an evvel kurtulmak için bir karar verecektir. Şirkette Kerem’in umursamaz tavırları ve işkolik halleri karşısında Ayşe işi inada bindirir. Ayşe Kerem’i kıskandırıp süründürmeye kararlıdır. Ayşe’nin tüm bu çabaları acaba işe yarayacak mıdır?
Ceyda ise gerginliği fırsat bilir ve Kerem’le yakınlaşmaya çalışır. Ceyda Kerem ilişkisi tehlikeli sularda ilerlemeye devam ederken Kerem'in bir anlık kararıyla yaptığı hamle nelere mal olacaktır?
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