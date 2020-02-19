Afili Aşk neden yok? Afili Aşk'ın yeni bölümü ne zaman?

Başrollerini Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk'in paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk'ın bu akşam yeni bölümüyle neden ekranlarda olmadığı merak konusu oldu. Afili Aşk'ın 34. bölümünün ne zaman ekranlara geleceğini merak eden diziseverler, konuya dair internette araştırma yapıyor. Peki, Afili Aşk bu akşam neden yok? Afili Aşk'ın yeni bölümü ne zaman?

Çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizisi Afili Aşk, bu hafta akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Bu durumun nedenini ve yeni yayın tarihini merak eden dizinin sıkı takipçileri sorgulamalarına hız verdi. İşte, Afili Aşk'ın 34. yeni bölümü hakkında tüm merak edilenler...

Çarşamba akşamları ekranlara gelen Afili Aşk, bundan böyle cumartesi günleri yayın hayatına devam edecek. Afili Aşk, 34. yeni bölümüyle 22 Şubat'ta diziseverlerin beğenisine sunulacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Geçmişin sırları yavaş yavaş ortaya çıkar. Muhsin'in eline geçen fotoğraf, Ayşe'nin babasını zamanında dolandıran kişiyi de ele verecektir. Kerem ve Ayşe bu kişiyi bulmak için iş birliği yapar. Kerem, fotoğraftakilerden birini hatırlar. Ancak düşündüğü şeyden emin değildir. Ayşe'yi bu konuda yalnız bırakmaz. Kerem ve Ayşe birlikte gittikleri yerde karşılaştıkları manzara ile şoke olurlar. Peki onları bekleyen sürpriz nedir? Bu işin sonunda nasıl bir sonuca varılacaktır?