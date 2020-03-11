Afili Aşk 37. yeni bölüm fragmanı izle - Ayşe hamile mi?

Kanal D'de yayınlanan ve ilk günden beri büyük ilgi toplayan sevilen dizi Afili Aşk 12 Mart Perşembe akşamı 37. bölümü ekranlara gelecek. Afili Aşk'ın yeni bölüm öncesi izleyici karşısına çıkan fragmanında yine şaşırtıcı gelişmeler yer aldı. Ayşe'nin Kerem'e hamile olduğunu söylemesi ve hamilelik belirtileri yaşaması akıllara Ayşe hamile mi? sorusunu getirdi. İşte, Afili Aşk'ın merakla beklenen 37. bölüm fragmanı ve özeti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kerem ve Ayşe o gece yaşananları hatırlamaya çalışırken, düğün hazırlıkları Kerem’in üstüne kabus gibi çöker. Aklında Ayşe ile yaşadığı gece olan Kerem, Ceyda ile evlenebilecek midir?

Ayşe ise artık buralardan gitmeyi düşünürken Kerem’le her şeyin başladığı yerde yeni bir maceraya girecektir. Kerem’in Ayşe’ye şaşırtıcı teklifi yeni bir oyun planını devreye sokar. Bu oyun Kerem ve Ayşe’nin ilişkisini bambaşka bir boyuta taşıyacaktır. Ceyda’nın yarattığı gerilimin aileler arasında yankıları sürerken, Kerem ve Ayşe birbirlerinden aldığı güçle söyledikleri yeni yalanın üstesinden gelebilecek midir?