Afili Aşk 29 Şubat (bu akşam) neden yayınlanmadı? Afili Aşk yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk'in paylaştığı Kanal D'de ekranlara gelen Afili Aşk'ın bu akşam yeni bölümüyle neden ekranlarda olmadığı merak konusu oldu. Yayın günü cumartesiye alınan Afili Aşk'ın bu akşam ekranlara gelmemesi nedeniyle izleyenlerin dizinin yeni bölüm tarihine ilişkin araştırmaları hız kazandı. Peki, Afili Aşk bu akşam neden yok? İşte, Afili Aşk'ın yeni bölüm tarihi ile ilgili bilgiler....

AFİLİ AŞK NEDEN YOK?

29 Şubat Kanal D yayın akışı bilgisi kapsamında, Afili Aşk'ın yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü İdlib'de meydana gelen hava saldırısında kaybettiğimiz 34 şehidimizin ardından yayınlanmayacak.

Afili Aşk dizisinin yeni bölümü, 5 Mart Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kerem ölüm kalım savaşı verirken Ayşe ve ailesinin endişeli bekleyişi sürer. Rıza Kerem’in başına gelenlerden kendini sorumlu tutar, Muhsin’e dostluk elini uzatır. Ancak bu sefer Yiğiter ailesi tepkilidir.

Ayşe ise Kerem’i kaybetme korkusunu yaşar. Hastanedeki yas ortamı Kerem’in uyanmasıyla yerini bayram havasına bırakır. Ama garip giden bir şeyler vardır. Kerem her şeyin üstüne temiz bir sayfa açmak ister. Ayşe de Kerem için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama bu o kadar kolay gözükmemektedir.

Ceyda ve Yelda çoktan kendi planlarını uygulamaya geçmiştir. Ayşe ve Ceyda kıran kırana bir düelloya girer. Kerem bir karar vermek zorundadır. Yeni hayatında Ayşe’yle mi yoksa Ceyda’yla mı devam edecektir?