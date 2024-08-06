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Afife’nin final şarkısı Sezen Aksu'dan

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#Afife Jale#Sezen Aksu#Demet Evgar
Afife’nin final şarkısı Sezen Aksudan
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 09:31

TÜRK tiyatrosunun öncü isimlerinden Afife Jale’nin hayatı kurmaca bir hikâyeyle sahneye taşınıyor.

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Başrolünü Demet Evgar’ın, yönetmenliğini Serdar Biliş’in üstlendiği “Afife” oyununun provalarına başlandı. Demet Evgar ve Serdar Biliş’in aynı zamanda proje tasarımını da yaptığı oyunun sürprizi ise Sezen Aksu’dan geldi. Minik Serçe, canlandıracağı ‘Afife’ karakteri için Demet Evgar’a özel bir şarkı hediye etti. Eser, müzikalde etkileyici bir final şarkısı olarak seyirciyle buluşacak.

14 EYLÜL’DE PERDE AÇIYOR

Kadrosunda Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Orkuncan İzan, Bilge Çınar, Öykü Su Okur, Basma Seiba ve Ekremcan Arslandağ’ın da yer aldığı “Afife”nin prömiyeri, 14 Eylül’de Zorlu PSM’de yapılacak. Biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen oyun, 15 Eylül, 20 ve 21 Ekim’de de yeniden tiyatroseverlerle buluşacak. m Cansu TOPCU

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#Afife Jale#Sezen Aksu#Demet Evgar

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