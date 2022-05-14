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Afara'da doyasıya müzik, doyasıya eğlence

#Afara#Kanal D#Uğur Aslan
Afarada doyasıya müzik, doyasıya eğlence

Kanal D’nin yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın yaptığı, Uğur Aslan’ın keyifli sohbeti ve yorumladığı birbirinden güzel şarkılarla ekrana gelen programı “Afara”, yayınlanan beşinci bölümüyle izleyicisiyle buluştu. 

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Uğur Aslan, izleyicisinin karşısına kendine has yorumuyla seslendirdiği “Olduramadım” şarkısıyla çıktı. Afara’nın beşinci bölüm konukları ise başarılı oyuncu Onur Buldu, ünlü şef Arda Türkmen, güçlü yorumuyla şarkıların ruhuna dokunan şarkıcı Melek Mosso ve İskoçyalı ünlü müzisyen Paul Dwyer oldu.

 Afara’da sohbet Uğur Aslan’ın ikram ettiği çaylarla başladı. Onur Buldu ve Arda Türkmen’in keyifli sohbetiyle renklenen programda adeta kahkaha tufanı yaşandı. Programın sürpriz konuklarından Paul Dwyer kendine has yorumuyla seslendirdiği şarkılarının ardından İskoçların geleneksel kıyafeti olan “kilt” ten Uğur Aslan, Onur Buldu ve Arda Türkmen’e hediye etti. Uğur Aslan kendisine hediye gelen kilt’i giyerek stüdyoyu kahkahaya boğdu. Eğlenceli sohbetin ve sevilen şarkıların söylendiği Afara’da geceye damga vuran bir diğer olay ise Arda Türkmen’in sıkça kullandığı mutfak terimlerinden olan “torşon” (mutfak bezi) ile ilgili yapılan sokak röportajı oldu. Melek Mosso’nun “Hayatım Kaymış” şarkısının sözlerinin eğlenceli metinlerle değiştirildiği karaoke ise geceye damga vurdu.

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Afarada doyasıya müzik, doyasıya eğlence

 Başarılı oyuncu Uğur Aslan ile doyasıya müzik ve tadına doyulmaz bir sohbetin olacağı “Afara”, her cuma akşamı canlı yayınla Kanal D’de…

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#Afara#Kanal D#Uğur Aslan

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