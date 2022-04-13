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Afara ne demek, nedir? Uğur Arslan’ın programı Afara hakkında bilgiler

#Afara#Afara Anlamı#Uğur Aslan
Afara ne demek, nedir Uğur Arslan’ın programı Afara hakkında bilgiler

Afara kelimesi merak ediliyor. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Afara, cuma akşamı yayın hayatına başlayacak. Yargı dizisi ile büyük beğeni toplayan Uğur Aslan programın sunuculuğunu üstlenecek. Peki, afara ne demek?

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Afara kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Uğur Aslan’ın sunuculuğunu yapacağı Afara programı için geri sayım başladı. Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği program Cuma akşamları ekrana gelecek. Program saat 00:15'te yayınlanacak ve ünlü isimler konuk olacak. Afara kelimesi, harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler anlamında kullanılmaktadır.

AFARA NE DEMEK?

Afara kelimesi, harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler anlamında kullanılmaktadır.

İşte kelimenin anlamları:

Harman yerindeki hububatın taş ve toprakla karışık kalıntısı.

Bahçe ve bostanlardaki kalıntı, bir şeyin en son kalan döküntüsü.

Tütün tozu, ufalanmış tütün.

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#Afara#Afara Anlamı#Uğur Aslan

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