Afara konukları arasında kimler var? Uğur Aslan'ın programı Afara ne zaman, saat kaçta? İşte 15 Nisan konukları

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Afara konukları arasında kimlerin olduğu merak ediliyor. Kanal D yayın akışına göre Afara bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Program saat 00:15’te başlayacak. Yargı’nın Eren komiseri Uğur Aslan’ın sunuculuğunu yaptığı Afara’ya ünlü isimler konuk olacak.

AFARA KONUKLARI ARASINDA KİMLER VAR?

Afara konukları arasında oyuncu Tolgahan Sayışman, komedyen Yasemin Sakallıoğlu ve şarkıcı Haluk Levent yer alıyor.

Afara programı bu akşam saat 00:15’te yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

16:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Afara

02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti