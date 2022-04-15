Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Afara konukları arasında kimler var? Uğur Aslan'ın programı Afara ne zaman, saat kaçta? İşte 15 Nisan konukları

#Afara#Afara Konukları#Uğur Aslan
Afara konukları arasında kimler var Uğur Aslanın programı Afara ne zaman, saat kaçta İşte 15 Nisan konukları

Afara konukları 15 Nisan itibari ile yoğun ilgi görüyor. Yargı dizisinin sevilen ismi Uğur Aslan yeni programı ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Afara’nın konukları belli oldu. Peki, 15 Nisan Afara konukları arasında kimler var, saat kaçta başlayacak?

Haberin Devamı

Afara konukları arasında kimlerin olduğu merak ediliyor. Kanal D yayın akışına göre Afara bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Program saat 00:15’te başlayacak. Yargı’nın Eren komiseri Uğur Aslan’ın sunuculuğunu yaptığı Afara’ya ünlü isimler konuk olacak.

AFARA KONUKLARI ARASINDA KİMLER VAR?

Afara konukları arasında oyuncu Tolgahan Sayışman, komedyen Yasemin Sakallıoğlu ve şarkıcı Haluk Levent yer alıyor.

Afara programı bu akşam saat 00:15’te yayınlanacak.

Afara ne demek, nedir Uğur Arslan’ın programı Afara bu akşam başlıyor

Afara ne demek, nedir? Uğur Arslan’ın programı Afara bu akşam başlıyor!

Afara programının sunucusu Uğur Aslan kimdir, eşi kim Yargı dizisinin Eren Komiseri hakkında bilgiler

Afara programının sunucusu Uğur Aslan kimdir, eşi kim? Yargı dizisinin Eren Komiser'i hakkında bilgiler

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

16:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Afara

02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Afara#Afara Konukları#Uğur Aslan

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk