Afara konukları arasında kimler var? Uğur Aslan'ın programı Afara ne zaman, saat kaçta? İşte 15 Nisan konukları

Afara konukları arasında kimlerin olduğu merak ediliyor. Kanal D yayın akışına göre Afara bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Program saat 00:15’te başlayacak. Yargı’nın Eren komiseri Uğur Aslan’ın sunuculuğunu yaptığı Afara’ya ünlü isimler konuk olacak.
AFARA KONUKLARI ARASINDA KİMLER VAR?
Afara konukları arasında oyuncu Tolgahan Sayışman, komedyen Yasemin Sakallıoğlu ve şarkıcı Haluk Levent yer alıyor.
Afara programı bu akşam saat 00:15’te yayınlanacak.
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
16:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Afara
02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti