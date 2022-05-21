Afara gecesi... Doyasıya müzik, doyasıya eğlence

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Uğur Aslan, izleyicisinin karşısına kendine has yorumuyla seslendirdiği “Darıldım Ben Sana Canım” şarkısıyla çıktı. Afara’nın altıncı bölüm konukları ise başarılı Teknik Direktör Yılmaz Vural, ünlü oyuncu Tuvana Türkay, başarılı oyuncu Asuman Dabak, güçlü yorumcu ve müzisyen Cenk Eren oldu.

Afara’da sohbet Uğur Aslan’ın ikram ettiği çaylarla başladı. Tuvana Türkay, Asuman Dabak, Cenk Eren ve Yılmaz Vural’ın keyifli sohbetiyle renklenen programda adeta kahkaha tufanı yaşandı. Programın ilerleyen dakikalarında Uğur Aslan kavanozdaki eğlenceli sorularını konuklarına dağıttı. Kavanozlardan çıkan eğlenceli soruları yanıtlayan konukların keyifli sohbetleri renkli anlara sahne oldu. Konukların sorulara verdikleri yanıtlarla stüdyoda adeta kahkaha tufanı yaşandı. Geceye damga vuran bir diğer eğlenceli olay ise Yılmaz Vural’ın “Karaoke” yaptığı anlarda yaşandı. Yılmaz Vural, kendisine özel olarak hazırlanmış metinlerle “Atem Tutem Ben Seni” türküsünü eğlenceli yorumuyla seslendirdi. Uğur Aslan, programda Yılmaz Vural’a çalıştırdığı takımların logolarının yer aldığı bir kaşkol hediye etti.

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Başarılı oyuncu Uğur Aslan ile doyasıya müzik ve tadına doyulmaz bir sohbetin olacağı “Afara”, her cuma akşamı canlı yayınla Kanal D’de…