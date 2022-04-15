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Afara, bu akşam Kanal D’de başlıyor!

#Afara#Tolgahan Sayışman#Yasemin Sakallıoğlu
Afara, bu akşam Kanal D’de başlıyor

Merakla beklenen programın ilk bölüm konukları; Tolgahan Sayışman, Yasemin Sakallıoğlu ve Haluk levent

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Uğur Aslan’ın keyifli sohbeti ile birlikte unutulmaz şarkıların ekrana geleceği Afara, her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlayacak. Müzik ve eğlencenin doyasıya yaşanacağı program canlı yayın ile bu akşam 00.15’de izleyicisi ile buluşacak.

 AFARA, bir yanı duygusal, bir yanı eğlenceli bir yol hikâyesi…

Afara, bu akşam Kanal D’de başlıyor


Uğur Aslan’ın kendi hayat hikâyesiyle harmanladığı Afara’da, orkestra eşliğinde Türk Sanat Müziği, Türkçe Pop, türküler ve arabesk şarkılar seslendirilecek. Sazın her teline değen şarkılarla muhteşem bir müzik ziyafetinin yaşanacağı programda, birbirinden eğlenceli içerikler, konukları bekleyen sürprizler de olacak.

Afara, bu akşam Kanal D’de başlıyor

Başarılı oyuncu Uğur Aslan ile doyasıya müzik ve tadına doyulmaz bir sohbetin olacağı “Afara”, her cuma akşamı canlı yayınla Kanal D’de…
Afara, bu akşam Kanal D’de başlıyor


 

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#Afara#Tolgahan Sayışman#Yasemin Sakallıoğlu

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