Afara, bu akşam Kanal D’de başlıyor!

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Uğur Aslan’ın keyifli sohbeti ile birlikte unutulmaz şarkıların ekrana geleceği Afara, her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlayacak. Müzik ve eğlencenin doyasıya yaşanacağı program canlı yayın ile bu akşam 00.15’de izleyicisi ile buluşacak.

AFARA, bir yanı duygusal, bir yanı eğlenceli bir yol hikâyesi…



Uğur Aslan’ın kendi hayat hikâyesiyle harmanladığı Afara’da, orkestra eşliğinde Türk Sanat Müziği, Türkçe Pop, türküler ve arabesk şarkılar seslendirilecek. Sazın her teline değen şarkılarla muhteşem bir müzik ziyafetinin yaşanacağı programda, birbirinden eğlenceli içerikler, konukları bekleyen sürprizler de olacak.



Başarılı oyuncu Uğur Aslan ile doyasıya müzik ve tadına doyulmaz bir sohbetin olacağı “Afara”, her cuma akşamı canlı yayınla Kanal D’de…