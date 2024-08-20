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Afacanlar Kampta filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Afacanlar Kampta oyuncuları

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Afacanlar Kampta filmi konusu nedir, ne zaman çekildi Afacanlar Kampta oyuncuları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 14:56

Yerli komedi filmlerimizden Afacanlar Kampta filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yönetmenliğini Enes Ateş'in üstlendiği filmde genç yetenekler rol alıyor. Peki, Afacanlar Kampta filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Afacanlar Kampta oyuncuları

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Afacanlar Kampta oyuncuları ve konusu izleyici tarafından merak ediliyor. Film 19 Ocak'ta sinemalarda gösterime girmişti. Filmin senaristliğini Enes Ateş, Oğuzhan Ayaz ve Hande Canpolat üstleniyor. İşte Afacanlar Kampta konusu ve oyuncu kadrosu...

Afacanlar Kampta konusu nedir?

Afacanlar Kampta, çocukluk kahramanlıklarının yerini büyümenin zorluklarına bıraktığı bir hikayeyi anlatıyor. Emirhan, çocukluk yıllarında babasının AVM'sini hırsızlardan kurtaran kahramanlıklarından sonra, artık büyümüş ve sorumluluklarla dolu bir hayat yaşamaya başlamıştır.

Şehir dışındaki bir çocuk kampında çalışan Emirhan, burada tanıştığı Arda, Esila ve Ömer'de kendi eski maceracı ruhunu bulur. Ancak kampı ziyaret eden bir belgesel ekibinin, nadir bulunan Zinya çiçeğini çalmak isteyen ajanlar olduğu ortaya çıkar. Emirhan ve çocuklar, bu ajanlarla heyecan dolu bir mücadeleye girer, kampı korumak için cesurca savaşır.

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Afacanlar Kampta oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Enes Ateş'in üstlendiği Afacanlar Kampta filmi başrollerinde Berat Efe Parlar, Bülent Polat, Talha Tosun yer alıyor.

Ebrar Alya Demirbilek

Rastin Paknahad

Gürgen Öz

Yaşar Üzer

Burak Kut

Virgile Mangiavillano

İrem Tokat

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