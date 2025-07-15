Afacan oğlunu yanında götürememişti... Anne yüreği öyle duygulandı ki! 'Küçüğümün boynu bükük kalmayacak'

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Kate ve William, dünyanın bu en prestijli tenis turnuvasının finaline büyük çocukları 12 yaşındaki George ve 10 yaşındaki Charlotte ile birlikte gitti.

Etraflarına gülücükler dağıtan aile, heyecanla maçı izledi.

Kate her zamanki gibi şıklığıyla, William farklı kesim ceketiyle, George takım elbisesiyle Charlotte da annesini aratmayan şıklığı ve aslında kraliyet ailesinin yazılı olmayan kurallarına 'kafa tutan' pembe ojeleriyle dikkat çekti.

KADRONUN EN RENKLİ ELEMANI EKSİKTİ

Elbette Galler ailesinin hayranlarının daha ilk andan gözden kaçırmadığı gibi bir eksik vardı kadroda: Kate ile William'ın en küçük oğlu Louise.

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Daha anne ve babasının kucağında Trooping the Colours etkinliğinde dünya sahnesine çıktığı ilk andan itibaren Louis, tıpkı kardeşleri gibi dikkat çekti.

Ama yıllar içinde yaşlarından daha ağır başlı davranışlar sergileyen George ile Charlotte'u geride bıraktı. Tabii ki afacanlığı ve yerinde duramaz tavırlarıyla yaptı bunu da.

Geçtiğimiz nisan ayında 7 yaşına giren Louis, büyüdükçe az da olsa olgunlaşıyor ama hala o çocuksu yaramazlıklarını ve kural tanımazlıklarını da elden bırakmış değil.

Louis, pazar günü Wimbledon erkekler finalinde ailesinin yanında değildi. Büyük olasılıkla henüz 8 yaşına gelmediği için Kate ile William, pazar günü İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz ile İtalyan Jannik Sinner arasında oynanan final maçında Louis'yi yanlarında getirmediler.

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YOKLUĞU SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Aslına bakılırsa Louis'nin, bütün ailesinin keyif aldığı bu müsabakayı izleyememesi sosyal medyada da gündem oldu.

Birçok kişi, George ve Charlotte'un ilk kez kaç yaşında Wimbledon'a izleyici olarak katıldığını anımsamaya çalıştı. Ortak görüş ikisinin de 8 yaşına gelinceye kadar tenis maçı izlemedikleriydi.

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Bir kullanıcı "Yazık Louis'ye" yorumunu yaparken bir başkası ağabeyi George ve ablası Charlotte gibi 8 yaşına kadar beklemek zorunda olduğunu hatırlattı...

Bir başka kullanıcı "Aslında ben Louis'nin de bu maçı izlemeye gideceğini umuyordum. Ama sadece iki büyük kardeş geldi" diye yazdı.

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ŞAMPİYON TENİSÇİ LOUIS'YE UNUTMADI

Bunlar olurken bir yandan da Wimbledon'da şampiyonluğu elde eden Jannik Sinner, kendisini izlemeye gidemeyen Louis'ye bir sürpriz hazırladı. Bununla da sadece onu değil annesi Kate ile babası William'ı da mutlu etti.

Alcaraz'ı yenen Sinner, kupasını Kate'in elinden aldıktan sonra Galler ailesiyle buluştu.

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O sırada George ve Charlotte'a birer tane tenis topunu imzalayıp hediye etti. Ama Sinner başka bir incelik daha yaptı.

Her ne kadar o gün ailesiyle birlikte orada olamasa da küçük Louis için de bir tane top imzaladı. Onun bu inceliği de hem Kate'i hem de William'ı sevindirdi.

' ÇOK İNCESİNİZ... TEŞEKKÜRLER'

Kate, küçük oğluna imzaladığı topu alırken Sinner'a "Teşekkürler... Çok incesiniz" dedi.

Galler Prensesi bunun ardından da yine Sinner'a "Bir tane topu da George ve Charlotte'un kardeşlerine götüreceğiz" dedi gülerek.

William da "Aksi halde Louis çok üzülebilirdi" diye konuştu.

Prens Louis, büyük olasılıkla George ve Charlotte gibi 8 yaşına girdiğinde ilk kez Wimbledon'daki kraliyet locasında izleyici olarak yerini alacak.