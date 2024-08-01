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Adriana’nın kızlarıyla Nişantaşı turu

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#Adriana Lima#Ayça Çağla Altunkaya#Acun Ilıcalı
Adriana’nın kızlarıyla Nişantaşı turu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 12:33

Eski basketbolcu Marko Jarić, Acun Ilıcalı’nın daveti üzerine İstanbul’a geldi.

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Jarić, Adriana Lima ile evliliğinden olan kızları Valentina ve Sienna’yı da yanında getirdi. Kızları ağırlama görevi ise Ilıcalı’nın nişanlısı Ayça Çağla Altunkaya’ya düştü.

Altunkaya önceki gün iki kardeşle Nişantaşı’ndaydı. Ekip, Les Benjamins mağazasından alışveriş yaptı.

Adriana’nın kızlarıyla Nişantaşı turu

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Tiyatro hazırlığı

Daha önce “72. Koğuş”ta birlikte çalışan Azra Akın ve Kemal Başar, bu kez Tiyatro Keyfi’nin yeni oyunu “Kaktüs Çiçeği”nde
bir araya geldi.

Adriana’nın kızlarıyla Nişantaşı turu


İkili önceki gün Zorlu AVM’de toplantı yaptı. Başar, Akın için “Onun gibi çok yönlü, disiplinli, azimli bir oyuncuyla çalışacağımız için şanslıyız” dedi.

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Diplomat sevgiliyle ilk fotoğraf

Bir süredir Yunan diplomat Stavros Christodoulidis ile ilişki yaşayan gazeteci Nagehan Alçı, sevgilisiyle ilk kez Snob Magazin tarafından görüntülendi.

Adriana’nın kızlarıyla Nişantaşı turu

Çift önceki gün Nişantaşı’nda mağazaları dolaşıp alışveriş yaparken objektife yansıdı.

Yeni dövme

Uğur Haseki’nin yaptığı, kendisine özel tasarlanan dövmelerin fotoğrafını sosyal medyada paylaşan ünlü şarkıcı, beğenisini “Ellerine sağlık kardeşim, nefis oldu” notuyla dile getirdi.

Adriana’nın kızlarıyla Nişantaşı turu

 

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#Adriana Lima#Ayça Çağla Altunkaya#Acun Ilıcalı

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