Adresi Olmayan Ev Kanada'da yarışacak

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Film, festivalin “Official Selection” bölümünde ‘en iyi uzun metraj film’ kategorisi için yarışacak. Yapımın oyuncu kadrosunda Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat, Emel Çölgeçen, Arın Kuşaksızoğlu, Mert Ege Ak, Bedia Ener, Ayşen İnci, Elit Andaç Çam, Seren Fosforoğlu, Sevim Erdoğan, Cem Uras, Yeliz Bozkurt, Şan Bingöl yer alıyor. Film ayrıca usta oyuncu Bedia Ener’in yer aldığı son proje olma özelliğini de taşıyor. Ener, Osman Sonant’ın canlandırdığı karakterin komşusuna hayat veriyor. Film, distopik bir evrende geçiyor. “Adresi Olmayan Ev”de açgözlülük, kibir, şehvet, öfke, kıskançlık, tembellik, savurganlık, ihanet ve şiddet suçlarından birini işleyen karakterler ise unutma yasasıyla yargılanıyor.