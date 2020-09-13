Adnan Koç'a üç ödül

Ünlü yönetmen Alper Mesçi'nin seri halde çektiği Siccin serisinde de başrol oynayan Koç'a üç ödül birden geldi.

Türkiye'yi Yurt Dışında En İyi Temsil Eden Oyuncu ödülü Gold Face Of Turkey

Uluslararası Başarı Ödülü- Türkiye Vizyon Ödülü

Mood dergisinin her yıl düzenlediği Yılın En Başarılı Korku Filmi

Koç, ödüllerden büyük gurur duyduğunu belirterek " Bu tarz ödüller benim gibi yolu uzun insanlara motivasyon sağlıyor" dedi.