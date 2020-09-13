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Televizyon
Haber Giriş: 13.09.2020 - 17:24 | Son Güncelleme:

Adnan Koç'a üç ödül

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Adnan Koç'a üç ödül
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Muhteşem Yüzyıl'da oynadığı Behram Paşa rolüyle tanınan oyuncu Adnan Koç, Rusya'da üç sezon oynadığı Doğu dizisiyle de ilgi görüyor.

Ünlü yönetmen Alper Mesçi'nin seri halde çektiği Siccin serisinde de başrol oynayan Koç'a üç ödül birden geldi.

Türkiye'yi Yurt Dışında En İyi Temsil Eden Oyuncu ödülü Gold Face Of Turkey 
Uluslararası Başarı Ödülü- Türkiye Vizyon Ödülü
Mood dergisinin her yıl düzenlediği Yılın En Başarılı Korku Filmi 

 Koç, ödüllerden büyük gurur duyduğunu belirterek " Bu tarz ödüller benim gibi yolu uzun insanlara motivasyon sağlıyor" dedi.

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