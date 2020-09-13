Adnan Koç'a üç ödül
Muhteşem Yüzyıl'da oynadığı Behram Paşa rolüyle tanınan oyuncu Adnan Koç, Rusya'da üç sezon oynadığı Doğu dizisiyle de ilgi görüyor.
Ünlü yönetmen Alper Mesçi'nin seri halde çektiği Siccin serisinde de başrol oynayan Koç'a üç ödül birden geldi.
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Koç, ödüllerden büyük gurur duyduğunu belirterek " Bu tarz ödüller benim gibi yolu uzun insanlara motivasyon sağlıyor" dedi.
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