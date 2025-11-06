Adını duyan bir dakika saygı duruşunda bulunuyor: O artık 70 yaşına girdi... Parlak zekasıyla hem kendini hem altı çocuğunu milyoner etti!

Haberin Devamı

Ama hayatının ilerleyen dönemlerinde belki de büyük bölümünü annesinden aldığı parlak ticari zekası sayesinde hem kendini hem de altı çocuğunu dünyanın sayılı zenginleri arasına soktu.

Bütün bunları yaparken öyle "saçını süpürge" etmedi... Geçip giden yıllara direnmek için elinden geleni yaptı, giyimine kuşamına; makyajına süsüne; estetik operasyonuna kadar hiçbir şeyini ihmal etmedi. 5 Kasım günü de artık 60'lı yaşlarını geride bırakıp hayatında yeni bir sayfa açtı.

Kısacası dünyanın en ünlü annesi artık 70 yaşında... Hem kendisine hem de çocuklarına kurduğu hayatın keyfini daha bir rahat sürebilir... Şöyle arkasına dönüp derin bir nefes alabilir.

ÇOCUKLARININ ŞÖHRETİNİN VE SERVETİNİN ARDINDAKİ GÜÇ

Bu anlattığımız başarı öyküsünün kahramanı Kristen Mary Houghton…



Büyük olasılıkla "kim bu?" diyorsunuz... Oysa o öyle gizemli bir iş kadını değil, dünyada milyonların tanıdığı Kris Jenner… Yani Kardashian- Jenner ailesinin annesi, akıl hocası, çocuklarının sahip olduğu milyonların ve göz kamaştıran hayatın arkasındaki gizli güç.

Kourthey, Kim, Khloe ve Rob Kardashian ile Kendall ve Kylie Jenner'ın annesi Kris Jenner, 5 Kasım'da 70 yaşına girdi. Elbette altı çocuğu ve torunlarıyla birlikte bu önemli günü de gösterişli bir şekilde kutladı. Çocukları da sosyal medya hesaplarından onun yeni yaşına özel paylaşımlar yaptı.

Peki kim bu Kris Jenner? Nasıl oldu da kısa sayılacak bir zamanda hem kendisi hem ailesi böylesine büyük bir üne ve servete kavuştu? Gelin, kısaca bir bakalım bütün bunlara.

ANNESİYLE BABASI O DAHA KÜÇÜKKEN BOŞANDI

Doğum adıyla Kristan Mary Houghton, ilk kocasıyla evlendikten sonraki adıyla Kris Kardashian, son kocasıyla evlendiği dönemde aldığı ve hala kullandığı adıyla Kris Jenner, 1955 yılında San Diego California'da dünyaya geldi. Ailesinin iki çocuğunun büyüğüydü...

Annesi Mary Jo Shannon'un bir çocuk giysileri satan mağazası vardı. Babası Robert Houghton ise mühendisti. Kris daha 7 yaşındayken annesiyle babası boşandı.

Onu ve ablası Karen Casey'i anneleri Mary Jo bir süre yalnız başına büyüttü. Sonrasında iş insanı Harry Shannon ile hayatını birleştirdi Mary Jo. Bu şekilde Kris'in Steven adında bir de üvey erkek kardeşi oldu.

Üvey babasının iş ortağı ile yollarını ayırmasından sonra tüm aile San Diego'ya döndü. Kris orada annesinin çocuk giyimi mağazasında çalıştı. Bir yandan da lisede okudu. 1973 yılında mezun oldu. Kris, 1976 yılında bir yıl süreyle American Airlines'ta hostes olarak çalıştı.

İLK KOCASI ÜNLÜ AVUKAT ROBERT KARDASHIAN'I ALDATINCA BOŞANDILAR

Kris ilk evliliğini Kourtney, Kim, Khloe ve Rob Kardashian'ın babası olan avukat Robert Kardashian ile 1978 yılında yaptı. Robert, mesleğindeki en büyük ününü, karısı Nicole Brown Simpson'ı öldürmekle suçlanan O.J. Simpson'ın avukatı olarak yaptı.

Dört çocukları olmasına rağmen çift, 1990 yılında boşandı. Bunun nedeni de kocası Robert'ın, onun eski futbolcu Todd Waterman ile yaşadığı yasak aşkı öğrenmesiydi. İlk kocası Robert 2003 yılında kanser nedeniyle hayata veda etti.

Ama Kris ilk kocasından boşandıktan ve Waterman ile ilişkisini bitirdikten sonra yalnız kalmadı.

Kris Jenner, ilk kocası yani dört büyük çocuğunun babası Robert Kardashian'ı eski futbolcu Todd Waterman ile aldattı.

İKİNCİ EVLİLİĞİNİ ÜNLÜ SPORCUYLA YAPTI

1991 yılında boşanma resmen bittikten bir ay sonra Olimpik sporcu Bruce Jenner ile evlendi. Küçük kızları Kendall ile Kylie bu evlilikten dünyaya geldi. Bu evlilik de 2013 yılında bitti.

Kardashian Jenner ailesinin kaderini değiştiren kişi ise Ryan Seacrest oldu... Kris Jenner 2007 yılında Seacrest ile tanıştı ve bir aile şovu yapma önerisinde bulundu. Esin kaynağı da The Osbournes adlı bir başka reality şovdu.

Kris Jenner'ın hoşuna gitti bu fikir. Bunu da daha sonra şöyle anlattı: "Küçük kızlar, büyük kızlar ve bir de oğlum var. Herkes hayatlarında bir sürü dram yaratabileceğini düşünür, ama ben bunun hakkında düşünmeme bile gerek olmadığını hissettim. Doğal olurdu."

14 Ekim 2007'de E! kanalında başlayan Keeping Up With the Kardashians işte böyle başladı. Sonrasında da yan şovlarıyla devam etti.

O ŞOV BÜTÜN HAYATLARINI DEĞİŞTİRDİ

Bu sayede Kris Jenner'ın bütün çocukları gösteri dünyasında birer yıldız oldu. Ardından yan işler kurdular, Kendall ünlü soyadının da etkisiyle moda kariyerine daha ilk adımda "Top Model" olarak başladı.

Bu arada Kris Jenner'ın daha bütün ailesini ekran yıldızına dönüştürmeden önce Jenner Communications adında bir yapım şirketi olduğunu belirtelim. Bu sayede çocuklarının kariyer planlarını da yönetti. Onlara milyonlar kazandıran ve kendi de kasasını dolduran bir menajere dönüştü.

Şöyle kısa bir hatırlatma yapalım... Kris Jenner'ın toplam serveti 170 milyon dolar... Robert Kardashian ile evliliğinden doğan büyük kızı Kourtney 65 milyon dolar, Kim 1.7 milyon dolar, Khloe 60 milyon dolar ve tek oğlu Rob 10 milyon dolar servet sahibi.

Kris'in Bruce Jenner evliliğinden dünyaya gelen kızları Kendall Jenner'ın toplam serveti 65 milyon dolar, en küçük çocuğu Kylie'nin toplam serveti ise 670 milyon dolar.

Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov sayesinde ailenin bütün üyeleri zengin oldu. Hepsinin önünde farklı kariyer yolları açıldı.

ANNELERİNİN YENİ YAŞINI SOSYAL MEDYADAN KUTLADILAR

Elbette her bir çocuğu Kris Jenner'ın 70 yaşı için sosyal medyadan ona özel paylaşımlar yaptı...

Kim Kardashian "Gezegenin en güzel kadını doğum günün kutlu olsun" diye seslendi annesine. Ardından da " Bu koca dünyada senden daha özel kimse yok! Sevgiyle çevrili en harika aileyle kutsandın! Sen gerçekten süper bir kadınsın ve yönettiğin yolda kesinlikle en iyi rol model oldun ve hayatını böyle bir zarafet, şefkat ve neşe içinde yaşa! Büyüdüğümde tıpkı senin gibi olmak istiyorum ve hayatım boyunca hep bunu söyledim! Seni çok seviyorum anne!" diye bitirdi.

Kourtney, bir dizi fotoğraf eşliğinde "Annem şimdi 70 oldu... Birlikte geçirdiğimiz tüm anlar için minnettarım" diye yazdı.

Elbette Khloe Kardashian da annesini unutmadı..: O da "Mutlu yıllar kraliçem" diye başlayan uzun bir mesaja yer verdi sosyal medya paylaşımında. Sonra da annesine övgüler yağdırdığı paylaşımını "Seni sonsuz, yüksek sesle ve çılgınca seviyorum" diye noktaladı.

Kris Jenner'ın kızları sosyal medya üzerinden annelerinin yeni yaşını kutladı.





Hepsi de bugün sahip oldukları hayatı onun sayesinde kurduklarının farkındaydı... Belki de bu yüzden ona olan sevgilerini en içten şekilde ifade etti.

Kris Jenner'in birçok yaşıtı gibi boy boy torunu var. Büyük kızı Kourtney Kardashian ve Kim Kardashian dörder çocuk sahibi. Khloe Kardashian ve Kylie Jenner'ın ikişer çocukları var. Pek ortalarda görünmeyen tek oğlu Rob Kardashian Jr, bir kız çocuk babası. Kısacası Kris'in toplamda 11 torunu var. Altı çocuğu içinde evlat sahibi olmayan tek kişi ise Kendall Jenner.