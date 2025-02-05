Adını duvarlara yazdım! 700 bölümlük efsane böyle resmedildi...

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3 GÜNDE TASARLANDI

Arka Sokaklar, 700’üncü bölüme özel hazırlanan grafiti çalışması, Wass Medya tarafından organize edildi. Ünlü grafiti sanatçısı Resk tarafından 3 günde tasarımı yapılan çalışmanın uygulaması 12 saat sürdü.

OLAY YERİNİ ANLATIYOR

Eserde; Rıza Baba, Mesut ve Hüsnü resmedilirken bir olay yerini anlatan 4 delil, yuvarlak ile işaretlenmiş şekilde kullanılıyor. Arka Sokaklar etiketli yazı ile “700. Bölüm” dikkat çekerken polis aracıyla birlikte sarı-siyah renkli “Olay yeri girilmez.” şeridi eserde bütünlüğü sağlıyor.

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BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kadıköy’ün en yoğun caddelerinden biri olan Moda Caddesi’nde bulunan Cem Sokak’ta yapılan eser çevre sakinlerinin beğenisini kazandı. Arka Sokaklar hayranlarının da ilgi gösterdiği sokakta, araçlarını durdurarak fotoğraf çektiren insanlara da rastlanıyor. “Arka Sokaklar Hatırası” ile sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapılıyor. Grafiti önünde çekildiği fotoğrafları Instagram'da #KanalD ve #ArkaSokaklar’ın resmi hesaplarını etiketleyerek paylaşanlar, dizinin ve kanalın Instagram hikayelerinde yer alma şansı yakalayacak!

Arka Sokaklar her cuma saat 20.00’de Kanal D’de.