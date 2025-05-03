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‘Adile’ sete çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Adile Naşit#Çağan Irmak#Sinema Filmi
‘Adile’ sete çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 07:41

TÜRK sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit’in hayatını konu alan “Adile” filminin çekimleri başladı.

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BKM’nin yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın oturduğu filmde usta sanatçıyı Meltem Kaptan canlandıracak.

Uzun ve titiz bir hazırlık sürecinin ardından çekimlere başlanan filmde Adile Naşit’in hayatında önemli yerleri olan Türk sinemasının unutulmaz isimleri Ertem Eğilmez, Gazanfer Özcan, Gönül Ülkü, Münir Özkul, Muhsin Ertuğrul, Müjde Ar, Tarık Akan, Ayşen Gruda ve Itır Esen’e de yer verilecek.

Müjde Ar’a hayat verecek olan Seda Bakan setten kareleri Instagram sayfasında “Müjde Ar olmak. Heyecan, korku, merak ve mucize” notuyla paylaştı.

“Adile” filminin seyirciyle ne zaman buluşacağı henüz açıklanmadı.

‘Adile’ sete çıktı

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#Adile Naşit#Çağan Irmak#Sinema Filmi

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