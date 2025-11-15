Adile Naşit'in hayatını canlandıran Meltem Kaplan: Öteki olma hissini yaşadım

Haberin Devamı

Oyuncu, “Sinema çoğu zaman belli kalıplar içinde güzeli tanımlar ama Adile o kalıpları kıran bir figürdü. Sizce onun hikâyesi bugün için bir referans olabilir mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Adile Naşit hiçbir zaman o güzellik standartlarına uymamış ama onlara meydan okumuş. Ona ‘Kusurun var, bacakların kısa, kilolusun’ denilen noktaların hepsini, samimiyeti ve sıcaklığıyla yok edebilmiş çünkü sanata odaklanmış. Bu bugün için de geçerli çünkü standartlar hâlâ var. Ben de bunu çok yaşadım. Türk kökenli olarak Almanya’da, kilolu, kısa boylu biri olarak çok fazla öteki olma hissini yaşadım. Sanata olan sevgim daha büyük hırs verdi bana.”

Haberin Devamı

2 HAFTA GÜLÜŞÜNE ÇALIŞTIM

Meltem Kaplan, Adile Naşit olma sürecini şu sözlerle anlattı: “Arkadaşlarıma ‘Elveda. Şimdi kapanıp Adile’ye çalışacağım’ dedim. Ardından önce çok fazla film izledim. Tüm filmlerini izlemek mümkün değil çünkü sayısız. Sonra enerjisini anlamaya, ses tonuna yaklaşmaya çalıştım. Ardından yaklaşık iki hafta sadece gülüşüne çalıştım.”