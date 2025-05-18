Adile filmi sete çıktı... Tarık Akan'a şaşırtan benzerlik!

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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit’in hayatını konu alan “Adile” filminin çekimleri başladı. BKM’nin yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın oturduğu filmde Türk sinemasının efsanevi ismi Tarık Akan’ı genç oyuncu Çetin Lale canlandıracak. Kendine has oyunculuk tarzı, etkileyici duruşu ve beyazperdede bıraktığı izlerle yıllar boyunca geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tarık Akan, “Adile” filminde Lale’nin yorumuyla yeniden hayat bulacak. Çekimlerden paylaşılan ilk görüntülerde genç oyuncunun Tarık Akan’a olan fiziksel benzerliği dikkat çekti. Lale’nin ifadesiyle de Tarık Akan’ı hatırlatması izleyenleri şaşırttı.

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BİR DÖNEMİN RUHUNU CANLANDIRACAĞIM

Çetin Lale, Tarık Akan rolünün kendisinde bıraktığı etkiyi şu sözlerle anlattı: “Sadece bir sanatçıyı değil, bir dönemin ruhunu canlandıracağım. Derin bir sorumluluk hissediyorum. Dış görünüş vitrinse, asıl hikâye rafların ardında gizliydi. Ben ikisini birleştirmeye çalıştım.” Oyunculuk kariyerine adım atmadan önce profesyonel basketbolcu olan Çetin Lale, 2016-2018 yılları arasında Bilecik Belediyesi ve Fethiye Belediyesi takımlarında forma giydi. Oyuncu, bu fiziksel disiplinin sahnedeki dengesine katkı sağladığını belirtti: “Basketbol bana anda kalmayı öğretti. Kamera karşısında da bu çok kıymetli.” Sette geçen süreci ise nostaljik bir zaman yolculuğu olarak tanımlayan oyuncu, yönetmen Çağan Irmak’la çalışmayı ise şöyle özetledi: “Sadece bir filmi değil, bir ruhu yaşattı bize.”

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TÜRK sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit’in hayatını konu alan “Adile” filminin çekimleri başladı. BKM’nin yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın oturduğu filmde Türk sinemasının efsanevi ismi Tarık Akan’ı genç oyuncu Çetin Lale canlandıracak. Kendine has oyunculuk tarzı, etkileyici duruşu ve beyazperdede bıraktığı izlerle yıllar boyunca geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tarık Akan, “Adile” filminde Lale’nin yorumuyla yeniden hayat bulacak. Çekimlerden paylaşılan ilk görüntülerde genç oyuncunun Tarık Akan’a olan fiziksel benzerliği dikkat çekti. Lale’nin ifadesiyle de Tarık Akan’ı hatırlatması izleyenleri şaşırttı.

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BİR DÖNEMİN RUHUNU CANLANDIRACAĞIM

Çetin Lale, Tarık Akan rolünün kendisinde bıraktığı etkiyi şu sözlerle anlattı: “Sadece bir sanatçıyı değil, bir dönemin ruhunu canlandıracağım. Derin bir sorumluluk hissediyorum. Dış görünüş vitrinse, asıl hikâye rafların ardında gizliydi. Ben ikisini birleştirmeye çalıştım.” Oyunculuk kariyerine adım atmadan önce profesyonel basketbolcu olan Çetin Lale, 2016-2018 yılları arasında Bilecik Belediyesi ve Fethiye Belediyesi takımlarında forma giydi. Oyuncu, bu fiziksel disiplinin sahnedeki dengesine katkı sağladığını belirtti: “Basketbol bana anda kalmayı öğretti. Kamera karşısında da bu çok kıymetli.” Sette geçen süreci ise nostaljik bir zaman yolculuğu olarak tanımlayan oyuncu, yönetmen Çağan Irmak’la çalışmayı ise şöyle özetledi: “Sadece bir filmi değil, bir ruhu yaşattı bize.”

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TİTİZ HAZIRLIK SÜRECİ

Çağan Irmak’ın yönettiği “Adile” filminde usta oyuncu Adile Naşit’e Meltem Kaptan hayat verecek. Filmde, Münir Özkul’u Levent Can, Müjde Ar’ı Seda Bakan, Gazanfer Özcan’ı ise torunu Tarık Ündüz canlandıracak. Uzun ve titiz bir hazırlık sürecinin ardından çekimlerine başlanan filmde Türk sinemasının unutulmaz isimleri Ertem Eğilmez, Gönül Ülkü, Muhsin Ertuğrul, Ayşen Gruda ve Itır Esen’e de yer verilecek.