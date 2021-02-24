Adil Karaca kimdir?

Aslen Adıyamanlı olan Adil Karaca, 1979 yılında dünyaya geldi. Düğün salonlarında komilik yapan Adil Karaca, sonra Ayhan Aşan, Bülent Serttaş, Seda Sayan, Mustafa Keser, İbrahim Tatlıses gibi sanatçıların konserleri için sahne ses tesisatları kuran bir şirkette çalıştı. Bu arada Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde müzik eğitimi alan Karaca, düğün salonları başta olmak üzere pek çok otel ve gece kulübünde sahne aldı.